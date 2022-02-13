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5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сон

13 февраля 2022, 01:19
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Это самые распространенные предметы, которые мешают сну и раздражают человека. Они строят психологическое здоровье обитателей спальни.

Спальня, дом
В спальне не должно быть некоторых вещей / pixabay.com

Люди проводят в спальне около трети своей жизни. Поэтому данная комната должна быть комфортной и приятной для глаз. А для того, чтобы так случилось, нужно нечто выбросить.

Главред собрал пять самых распространенных предметов в спальне, которым там совершенно не место.

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Цвета влияют на поведение человека и его настроение. Они могут вызывать чувство безопасности или, наоборот. Так как спокойному сну больше способствуют приглушенные оттенки, а именно - приглушенный синий, зеленый, бледно-желтый и серебряный, то пурпурный, стерильно белый и красный стоит заменить.

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Много подушек

Маленькие подушки на диване или кровати создают ощущение уюта, но вместе с этим приносят неудобства. Их постоянно надо сгребать в кучу и куда-то убирать, а утром наоборот красиво раскладывать. Так как для сна вам нужна одна, максимум, две подушки, то от остальных можно смело избавиться.

Спальня, дом
В спальне не должно быть некоторых вещей / pixabay.com

Телевизор

На первый взгляд это удобно - в комфорте посмотреть любимый сериал, но на самом деле вы просто гоните от себя сон. Если нет возможности переместить телевизор в другую комнату, хотя бы не включайте его поздними вечерами, когда сон уже "наступает" на глаза.

Неправильно постеленный ковер

Большой ковер нужно размещать прямо под кроватью так, чтобы он выходил за ее рамки на 45-60 см. Но не больше и не меньше. Суть в том, чтобы, вставая с постели, вы всегда ставили ноги на приятный мягкий коврик, а не на холодный пол.

Спальня, дом
В спальне не должно быть некоторых вещей / pixabay.com

Покрывало или одеяло, достает до пола

Мало того, что таким образом текстиль загромождает комнату и делает ее грязной. Также неприятно и не эстетично укрываться тем, что валялось на полу.

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