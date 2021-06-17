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17 июня 2021 – праздник Митрофана: приметы, традиция и запреты

17 июня 2021, 10:25

Какой сегодня, 17 июня, праздник: что нельзя делать, а что надо, приметы дня и кого поздравлять – выяснил Главред.

17 июня 2021 праздник Митрофана приметы, традиция и запреты
17 июня 2021 – праздник Митрофана: приметы, традиция и запреты / 1zoom.ru

У православных 17 июня 2021 года праздник в честь святого Митрофана. В народе его прозвали Митрофаном Навозником. И с этого дня у огородников начинается самая горячая пора.

Наши предки святого Митрофана очень почитали: навоз до сих пор считается одним из самых экологически чистых удобрений. А без удобрений ведь не бывает богатого урожая. Так что Митрофан по сути отвечает за сытный стол и богатые запасы людей.

По народному посевному календарю, 17 июня нужно обязательно сеять гречку. А что нужно делать в саду и огороде по лунному календарю – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду.

17 июня: приметы

  • Душное утро предвещает плохую погоду днем.
  • Запах цветов усилился – жди дождя.
  • Дождь в этот день начался – еще несколько дней будет идти.
  • Радуга на востоке –к погожей погоде, на западе – к непогоде.

Что нельзя делать в праздник сегодня

  • Нельзя ссориться, особенно с родными людьми.
  • Вдень Митрофана не принято заниматься тяжелой работой по дому.
  • Не стоит рвать цветы.
  • Народные примете не советуют делать стрижку сегодня – а вот лунный календарь утверждает, что день для смены имиджа благоприятный (детальнее об этом читайте в нашем материале Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки).

17 июня – именины

День ангела сегодня отмечают Мария и Марфа, Софья. А среди парней – Иван, Митрофан и Мефодий, Назар, Петр и Ростислав.

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