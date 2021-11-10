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11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

10 ноября 2021, 19:42

В 2021 году зеркальная дата 11 ноября – это еще и предпоследний шанс воспользоваться магической энергетикой цифр 1 и 2.

11.11 зеркальная дата и магический день для желаний и денег
11.11 - зеркальная дата и магический день для желаний и денег / 1zoom.ru

Зеркальная дата 11.11 поможет в осуществлении желаний и привлечении денег, убеждены нумерологи. Ведь единицы и двойки в нумерологии – мощные цифры, что символизируют не только новое начало, но и исполнение желаний, а также мощную денежную энергию.

И стоит вспомнить, что в 2021 году зеркальная дата 11 ноября – это еще и предпоследний шанс воспользоваться такой энергетикой.

Как правильно загадать желание в дату 11.11

11.11.2021 – это день самоанализа и планирования будущего. Поэтому и желания стоит загадывать на год вперед.

Читайте такжеГороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков годаПри этом сначала стоит определиться с самими желаниями. В этом человеку поможет медитация или медитативная йога. Стоит расслабиться, хорошенько всё продумать и визуализировать – включая последствия реализации задуманного.

Всё, что человек надумал и решил – нужно упорядочить и расписать на бумаге. Каждое желание – на отдельном листочке.

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В идеале делать это стоит от руки фломастерами или ручками разных цветов (каждое желание – тем цветом, с которым оно у человека ассоциируется: например, любовь – красным, работу – золотым, семью – зеленым и т.п.).

Затем все листочки сложить вместе и для усиления результата можно прочесть над ними заговор:

"Все, что запланировано – пусть исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".

Листики с пожеланиями нужно разложить по разным комнатам и оставить минимум на сутки – чтобы их энергетика перемешалась с энергетикой жилища. После этого даже стены родного дома начнут помогать человеку в осуществлении задуманного.

Зеркальная дата 11.11: что делать для привлечения денег

Этот ритуал проводят не просто 11/11 – а еще и в определенное время: в 11.11 по местному времени нужно заговорить деньги в своем кошельке (и бумажные, и особенно металлические серебристого цвета – не стоит забывать, что завершается год Белого Металлического Быка).

Для этого надо разложить деньги перед собой и сказать:

  • "Пусть деньги растут и успех приходит, а неудача и страх в земле остаются. Пусть меня счастье и вера находят, а деньги водопадом пусть льются";
  • или "Деньги к деньгам идут, умножаются, а у меня проблемы прекращаются";
  • или, опустив монеты в емкость с водой: "Вода монеты заряжает, в мою жизнь успех привлекает".

Для закрепления эффекта ритуал нужно повторять в 22:22 и в 23:11 вечером этого же дня.

Зеркальная дата 11.11: что можно и что нельзя делать

День нужно начать с позитива – и желательно пронести такой настрой в течение всех суток. Для этого можно заняться утренней зарядкой: физические упражнения провоцируют выработку гормонов-нейромедиаторов (дофамин, окситоцин, эндорфины и адреналин), которые улучшают человеку настроение и самочувствие.

Затем не торопясь выпить вкусного чайку или ароматного кофейку со специями, любуясь видом из окна. Почитать что-нибудь веселое по дороге на работу. И просто подарить себе в этот день что-то приятное – это может быть и вещь, и впечатление, и общение с дорогим человеком.

В дату 11-11 нужно:

  • радоваться жизни;
  • заниматься добрыми делами;
  • слушать свою интуицию.

В этот день нельзя:

  • ссориться и участвовать в любых конфликтах;
  • сомневаться в себе (не стоит даже мысленно говорить, что вы чего-то не сможете или с чем-то не справитесь);
  • отказывать в помощи – в том числе и самому себе;
  • проводить день в грусти и одиночестве.

А в декабре нас ждет еще одна, на этот раз последняя, зеркальная дата в 2021 году. Как нужно будет провести те лунные сутки – читайте в нашем материале Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели.

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