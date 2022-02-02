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Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

2 февраля 2022, 14:55
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Актриса занимается сбором необходимых документов и познает азы кириллицы.

Орнелла Мути хочет стать гражданкой России ради покойной матери / instagram.com/ornellamuti

Итальянская киноактриса, звезда фильмов Безумно влюбленный и Укрощение строптивого Орнелла Мути планирует стать гражданкой РФ.

Свое намерение получить российский паспорт актриса выразила еще в 2016 году, после приобретения недвижимости в Москве.

Сейчас же она решила заняться этим вопросом вплотную, дабы почтить память покойной матери, которая была наполовину русской (по отцовской линии).

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее. ... Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная", - рассказала Мути в интервью для ТАСС.

Артистка собирает необходимый пакет документов, но приходится это делать постепенно из-за бюрократических проволочек. Также она начала самостоятельно изучать русский язык.

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Орнелла Мути и Адриано Челентано в к/ф Укрощение строптивого / imdb.com

Орнелла Мути буквально влюблена в русский народ и ее трогает то, что эти чувства взаимны: "Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда - любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться".

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