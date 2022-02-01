Как изменилась Анастасия Заворотнюк из-за рака: первое фото актрисы за три года

Как болезнь изменила Анастасию Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией. Близкое окружение артистки всячески оберегает ее покой от внешнего вторжения.

И им это неплохо удавалось. В Сети лишь спустя три года появилось вероятное фото изменившейся после продолжительного лечения Заворотнюк.

Издание Комсомольская правда опубликовало статью о долгах супруга актрисы, фигуриста Петра Чернишева. Он часто превышает скорость, из-за чего получил "писем счастья" с фотографиями со скрытых камер на дорогах на внушительную сумму.

На одном из таких снимков, который попал в Сеть, за рулем автомобиля сам Чернышев, а рядом с ним на переднем сидении - какая-то женщина.

СМИ предполагают, что это - супруга нарушителя, Анастасия Заворотнюк.

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Вероятное фото Анастасии Заворотнюк. За рулем Петр Чернышев / kp.ru

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