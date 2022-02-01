Как изменилась Анастасия Заворотнюк из-за рака: первое фото актрисы за три года

Борьба с болезнью продолжается.
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией. Близкое окружение артистки всячески оберегает ее покой от внешнего вторжения.
И им это неплохо удавалось. В Сети лишь спустя три года появилось вероятное фото изменившейся после продолжительного лечения Заворотнюк.
Издание Комсомольская правда опубликовало статью о долгах супруга актрисы, фигуриста Петра Чернишева. Он часто превышает скорость, из-за чего получил "писем счастья" с фотографиями со скрытых камер на дорогах на внушительную сумму.
На одном из таких снимков, который попал в Сеть, за рулем автомобиля сам Чернышев, а рядом с ним на переднем сидении - какая-то женщина.
СМИ предполагают, что это - супруга нарушителя, Анастасия Заворотнюк.
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Ранее в Сети появилось видео, как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций.
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