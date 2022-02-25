ЗСУ уничтожило 20 вражеских танков под Черниговом

Танк / Reuters

Оперативное командование "Север", уничтожило 20 единиц военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщают сухопутные войска ВС Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что танки были уничтожены на менском направлении на Черниговщине. Утраты живой силы уточняются.

"Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники", сказано в сообщении.

Также Главред сообщал, что десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.

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Ранее, во время боя за город Счастье в Луганской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.

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