ЗСУ уничтожило 20 вражеских танков под Черниговом

Танковая колонна разбита под Черниговом.
Оперативное командование "Север", уничтожило 20 единиц военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщают сухопутные войска ВС Украины на своей странице в Facebook.
Отмечается, что танки были уничтожены на менском направлении на Черниговщине. Утраты живой силы уточняются.
"Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники", сказано в сообщении.
Также Главред сообщал, что десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.
Ранее, во время боя за город Счастье в Луганской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.
Читайте также:
- В Сумах продолжается бой в аэропорту
- В Киеве началась стрельба на Минском массиве
- Украинцы отозвались на призыв уничтожать отметки оккупантов на дорогах
- Главарь оккупированного Крыма заявил, что уже 25 февраля полуостров получит воду из Херсонщины