Танки в Дымере и Иванкове - ВСУ ведет бои

Воздушные удары по Кропивницкому
В генштабе ВСУ предоставили новую сводку по российскому вторжению состоянию на 6:00 25 февраля.
Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов.
Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.
Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.
Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, после 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу.
По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.
Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.
В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.
Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.
Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
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