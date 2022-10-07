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Знающие люди добавляют мяту не только в чай: как используют чудодейственное растение

7 октября 2022, 20:41

Полезные свойства мяты можно использовать в быту, медицине, кулинарии и других сферах.

мята
7 способов с пользой использовать мяту/ скриншот

Все знают, что мята - лекарственное растение, которое обладает прекрасными лечебными свойствами, но в большинстве случаев ее применение заканчивается на чае с мятой.

Полезные свойства мяты можно использовать в быту, медицине, кулинарии и других сферах. Применение мяты весьма широко.

Учтите, что нижеперечисленные советы можно использовать только после разрешения лечащего врача официальной медицины, так как любое средство может иметь противопоказания

Поможет снять стресс

Мята является прекрасным успокоительным средством, помогая снять при этом тревожные ощущения.

Ингридиент в блюда

Мята как пряность очень широко используется в кулинарии, её добавляют в различные соусы, для улучшения аромата и вкуса некоторых напитков и салатов.

Легкое обезболивающее

Мята снимает спазмы в животе, помогая расслабить мышцы пищеварительного тракта, тем самым снимая спазмы. Поэтому если на нервной почве вдруг скрутило живот, следует выпить горячий чай с мятой или же просто обычную тёплую воду с мятой и лимоном.

Самое то при простуде

Мята предотвращает возникновение инфекционных заболеваний, обладая весьма сильными антибактериальными свойствами. При этом регулярное включение её в рацион поможет организму легче перенести, а то и вовсе отразить грибковые или другие инфекционные заболевания.

Даст бой головной боли

Мята облегчает головную боль, если она связана со спазмами сосудов. Обыкновенный тёплый чай с мятой или же просто тёплая вода с добавлением небольшого количества мяты поможет снять спазм сосудов и облегчить головную боль.

Прогонит мышей

С помощью мяты можно даже осуществлять борьбу с мышами. Для этого нужно во дворе частного дома всего-навсего посадить немного мяты. Почему-то мыши и крысы не любят мяту и будут обходить участки с высаженной на них мятой стороной.

Заправка в салат

Мята подходит как заправка к некоторым овощным салатам. Всего несколько листочков мяты освежат салат и подарят ему невероятный аромат.

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Автор: Сергей Кущ
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