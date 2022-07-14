Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметы

Мята может принести вам финансовый достаток и большую удачу.
Уникальное свойство мяты способно принести небывалый успех, деньги и даже укрепить любовные отношения.
Как говорят эксперты, мята является сильнейшим источником привлечения удачи. В доме у каждой женщины должна расти мята на окошке, или веточки мяты стоять в воде на кухне.
Многие знают, что мяту применяют во многих лекарственных препаратах и особенно чаях. Она хорошо тонизирует и придает чувство бодрости.
Приметы про мяту
Как говорят эксперты, с помощью мяты можно привлечь деньги. В кошелек или сумку, где обычно носите купюры, положите листочек мяты. Такой аромат мяты будет работать на вашу денежную энергию и вы почувствуете финансовый достаток в ближайшее время.
Чтобы как можно скорее заработать нужную вам сумму и осуществить мечту, каждый вечер отрывайте листок комнатной мяты и сжимайте в левой ладошке. Дайте себе 5 минут расслабиться и визуализировать свою мечту. Такая магия мяты поможет быстрее заработать деньги, говорят эксперты.
Перед сном положите свежую веточку мяты под подушку, загадайте желание и вы обязательно получите во сне ответ на нужный вам вопрос.
Чтобы в вашем доме никогда не было негатива и ссор, в небольшой кастрюле вскипятите воду и добавьте мяту. Дайте настояться и перелейте в емкость. Опрыскивайте ваш дом при уборке мятным отваром, тогда беды не проникнут.
Перед поездкой на важное дело или подписание важных бумаг, съешьте три листочка мяты. Вы привлечете небывалую удачу и ваше дело точно станет успешным.
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