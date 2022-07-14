Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметы

Мята в доме приметы / pixabay

Уникальное свойство мяты способно принести небывалый успех, деньги и даже укрепить любовные отношения.

Как говорят эксперты, мята является сильнейшим источником привлечения удачи. В доме у каждой женщины должна расти мята на окошке, или веточки мяты стоять в воде на кухне.

Многие знают, что мяту применяют во многих лекарственных препаратах и особенно чаях. Она хорошо тонизирует и придает чувство бодрости.

Приметы про мяту

Как говорят эксперты, с помощью мяты можно привлечь деньги. В кошелек или сумку, где обычно носите купюры, положите листочек мяты. Такой аромат мяты будет работать на вашу денежную энергию и вы почувствуете финансовый достаток в ближайшее время.

Чтобы как можно скорее заработать нужную вам сумму и осуществить мечту, каждый вечер отрывайте листок комнатной мяты и сжимайте в левой ладошке. Дайте себе 5 минут расслабиться и визуализировать свою мечту. Такая магия мяты поможет быстрее заработать деньги, говорят эксперты.

Перед сном положите свежую веточку мяты под подушку, загадайте желание и вы обязательно получите во сне ответ на нужный вам вопрос.

Чтобы в вашем доме никогда не было негатива и ссор, в небольшой кастрюле вскипятите воду и добавьте мяту. Дайте настояться и перелейте в емкость. Опрыскивайте ваш дом при уборке мятным отваром, тогда беды не проникнут.

Перед поездкой на важное дело или подписание важных бумаг, съешьте три листочка мяты. Вы привлечете небывалую удачу и ваше дело точно станет успешным.

Читайте также: