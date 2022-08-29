Знающие хозяйки сыпят соль в унитаз и раковину: зачем они так делают

Знающие хозяйки сыпят соль в унитаз и раковину / скриншот

Соль - уникальный продукт, который есть у каждого дома. Ее используют не только в кулинарии, но в и быту, при чем делают это довольно успешно.

Поскольку соль обладает прекрасными очищающими свойствами, хозяйки используют ее при уборке помещений.

Зачем соль в раковине?

Соль помогает очистить засоры в трубах. Достаточно лишь периодически засыпать ее в сливы раковин в ванной и кухне и заливать горячей водой.

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Прочищаем канализацию

Забился унитаз? Не проблема. На помощь вам придет соль: в слив засыпаете столовую ложки соли, смешанную со столовой ложкой соды, добавляете две ложки уксуса и оставляете на несколько часов. После просто смываете — засор в канализации будет побежден.

Как еще используют соль?

Для очищения окон. Ваши окна будут блестеть не хуже, чем от купленного моющего средства для мытья стекол, если помыть их солевым раствором. Для его приготовления понадобится разбавить две столовых ложки соли в трех литрах воды.

Ваши окна будут блестеть не хуже, чем от купленного моющего средства для мытья стекол, если помыть их солевым раствором. Для его приготовления понадобится разбавить две столовых ложки соли в трех литрах воды. Для избавления от пятен. Соль известна своим свойством "антижир" — ею присыпают пятно, если что-то капнуло на одежду во время еды или питья. Добавив немного соли к стиральному порошку, вы сможете улучшить его качество, ведь получите эффективное средство для борьбы с пятнами.

Соль известна своим свойством "антижир" — ею присыпают пятно, если что-то капнуло на одежду во время еды или питья. Добавив немного соли к стиральному порошку, вы сможете улучшить его качество, ведь получите эффективное средство для борьбы с пятнами. От зубной боли. Солевой раствор используют для борьбы с зубной болью. Готовится он достаточно просто — чайную ложку соли нужно растворить в стакане теплой воды. Раствором полоскают зубы и даже чистят их. Соль помогает избавиться от воспаления, способствует заживлению повреждений и выступает в роли обезболивающего препарата.

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