Мастера выпечки кладут в духовку кирпич и соль: что это дает

Зачем класть кирпич и соль в духовку / скриншот

Вкусную, пышную выпечку в духовке получится сделать лишь в том случае, если у вашей плиты хороший нагрев, который, как показывает практика, регулировать сложнее всего.

Вы можете обратиться к мастеру, который отрегулирует вашу духовку, а можете взять обычную соль.

Плохо печет духовка, что делать

Соль в духовке обеспечивает равномерный прогрев запекаемых блюд. Если готовое блюдо не торопиться доставать из духовки, вкус его будет более насыщенным. Потому что соль, постепенно остывая, отдает готовящимся продуктам свое тепло.

Такую же функцию может и кирпич, но изготовлен он должен быть из шамотной глины, которая благодаря своей пористой структуре вбирает в себя тепло, поступающее с нижней части шкафа, и равномерно распределяет его по всей духовке.

Читайте такжеКак быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагараНекоторые хозяйки, не найдя шамотного кирпича, применяют обычный красный. Он обладает практически такими же свойствами.

Пригорает выпечка

Соль также используют как антипригарное покрытие и средство. Все потому что она находясь в духовке, по сути берет на себя часть жара, так как накаляется.

По сути с солью, ваша выпечка в большей степени выпекается не на огне духовки, а как будто бы на раскаленных камнях, то есть от их жара, от сего и не подгорает.

А еще соль в духовки ставят для того, чтобы приготовить изумительные блюда из мяса и рыбы. Курицу можно запечь на соли, над слоем соли или в слое соли. А еще можно запечь рыбу на соли.

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