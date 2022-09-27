Знающие хозяйки не сливают воду после варки грибов: куда ее применяют

Как использовать воду после варки грибов / скриншот

Грибы - продукт вкусный, но не очень однозначный в плане безопасности, поэтому, когда дело касается грибов, лучше проявить максимальную бдительность.

Конечно, если купили в магазине, например, шампиньоны, то можно при варке воду не сливать, эти грибы являются абсолютно безопасными и выращены они в специально созданных условиях.

Как варить грибы?

Собранные в лесах и пролесках грибы могут содержать не самые полезные вещества, особенно если росли не так далеко от дороги, поэтому стоит хорошо их очистить и обязательно слить первую воду. И особенно это важно сделать, если купили грибы с рук у грибников. В таком случае вы не можете быть уверенными, где их собирал человек и лучше при варке слить первую воду и даже вторую. Лишним не будет.

Что можно сделать с грибным бульоном?

На его основе готовится очень много вкусных, полезных супов, борщей. Отлично сочетается грибной вкус с овощами, фасолью, перловкой, чечевицей, в результате получается ароматный и сытный суп. Часто профессиональные повара предпочитают комбинировать мясной или куриный бульон с грибами.

Также любители оригинальных рецептов пробуют сочетать грибные вкусовые нотки со сливочным сыром, в бульон добавляют плавленый сырок и уже на такой основе варят супы. Чтобы первое блюдо получилось ещё более пикантным, кладут специи, приправы, измельчённый чеснок.

Для приготовления используют продукты самого различного состояния – свежие, сушёные, замороженные, а ещё лучше подойдут всегда доступные шампиньоны или вешенки.

Лесные, только собранные грибы требуют тщательной обработки, процесс варки немного усложняется. При использовании сушёных тоже не получится быстренько взять и отварить первое блюдо, их надо вымачивать.

Детям рекомендуется давать такие супы на обед лишь с возраста 5 лет. Сначала это должны быть лёгкие овощные супы на разбавленном бульоне, в качестве которого использовались шампиньоны.

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