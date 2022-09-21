Червивый - не приговор: что делать с испорченными грибами

Что делать с червивыми грибами / скриншот

Находя червивые грибы, каждый грибник расстроится и в большинстве случаев выбросит их в лесу, но свои "трофеи" можно и сохранить.

Главред разбирался, что же делать, если гриб червивый, а выбросить его жаль.

Можно ли есть червивые грибы?

В общем-то, кушать их можно, присутствие червей в грибах не делает их ядовитыми. Это проверено многолетними экспериментами, подтверждено научными исследованиями. Червивыми грибами нельзя отравиться, они вполне съедобны, но далеко не всем понравится, если в тарелку попадет червь.

Вот и создается сложная ситуация – и выбросить жаль, и гостям предложить нельзя. За несколько десятилетий особенно жалостливые любители даров леса опытным путем нашли, как без особых усилий можно избавиться от присутствия в мякоти гриба кого-то ни было.

Как обрабатывать червивые грибы?

Надо порезать их на крупные кусочки, после этого замочить в холодной, сильно посоленной воде, оставить на 3-4 часа. Предполагается, что черви начнут спасаться бегством, причиной которого является соль.

Таким способом легко можно очистить гриб от неприятных существ. По истечении времени все необходимо тщательно промыть.

Также рекомендуют высушить грибы. Считается, что таким способом также очень легко очистить их от червей. Они покинут место своего обитания самостоятельно. Высушенные грибы вы можете добавить в суп или в тушеный картофель.

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