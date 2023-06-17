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Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиков

Олег Макаров
17 июня 2023, 11:00
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Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака повезло иметь самых сильных ангелов-хранителей.
Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака с самыми сильными-ангелами хранителями
Больше всего подфартило Тельцу, поскольку у него самый сильный ангел-хранитель, считает астролог Влад Росс / Главред

Четыре знака зодиака можно считать большими счастливчиками по жизни, поскольку у них самые сильные ангелы-хранители, а потому эти знаки могут рассчитывать на поддержку, помощь и защиту свыше в любых сложных жизненных ситуациях. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Больше всего в этом смысле повезло Тельцу – у него, по словам астролога, самый сильный ангел-хранитель.

"Белая Луна – это ангел-хранитель гороскопа, а она всегда экзальтирует в знаке Тельца. Поэтому у представителей этого знака ангел-хранитель наиболее силён. Какие бы сложные ситуации ни происходили в жизни Тельца, он выберется из любой передряги. Телец – очень хороший стабильный и пробивной знак зодиака", – рассказал Влад Росс.

Также на помощь своего ангела-хранителя всегда могут рассчитывать и три другие неподвижные знаки зодиака, убежден астролог.

"Очень благоприятная ситуация у Льва. Львы – счастливчики судьбы, и кривая их всегда вывезет из любых проблем. Вообще, к неподвижным знакам зодиака относятся Телец, Водолей, Лев и Скорпион, так что у Скорпионов и Водолеев тоже всегда есть поддержка свыше, которая не позволит им упасть на дно", – подчеркнул Влад Росс.

Смотрите рассказ астролога Влада Росса о знаках с самыми сильными ангелами-хранителями:

Кроме того, астролог предупредил несколько знаков зодиака о том, что им крайне важно всегда стараться рассчитывать на свои собственные силы, поскольку их ангел-хранитель может их неожиданно покидать.

"В этом смысле плохо четырем знакам зодиака: Рыбам, Близнецам, Стрельцу и Деве. Из-за того, что их ангел-хранитель может их покинуть в какой-то момент, в их судьбе все зыбко и очень возможны неожиданные перемены", – предостерег Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал самые странные знаки зодиака, которые всегда удивляют окружающих и кажутся другим большими чудаками, не от мира сего. Он также объяснил, почему Водолеи – это не только самые необычные из людей, но и самые странные из всех чудаковатых знаков зодиака.

Кроме того, астролог Влад Росс составил рейтинг самых честных знаков зодиака и рассказал, кому всегда можно доверять.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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