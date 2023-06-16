Не от мира сего: астролог Влад Росс назвал три самые странные знаки зодиака

Представителей трех знаков зодиака можно смело назвать людьми не от мира сего: они ведут себя странно, высказывают порой безумные идеи, а окружающим кажутся невероятными чудаками. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
Топ-3 самых чудаковатых знаков зодиака, по мнению астролога, возглавляет Водолей – представители этого знака не просто самые странные из людей, но и самые странные из чудаков.
"Водолей однозначно на первом месте. Им управляет самая эксцентричная планета – Уран: это единственная планета, которая вращается вокруг Солнца, лежа на боку. Водолеи – это всегда эксцентричные люди, которые часто не вписываются в общество. Водолей всегда будет выделяться на общем фоне", – отметил Влад Росс.
Второе место среди чудаков, по словам астролога, занимает Скорпион.
"Уран экзальтирует в Скорпионе, потому представители этого знака тоже обычно не вписываются в общество, как и Водолеи. Вот только есть разница. В случае со Скорпионом так: когда все и всем хорошо, Скорпиону плохо, а когда всем плохо, ему хорошо", – пояснил Влад Росс.
Смотрите видео комментария астролога Влада Росса о самых странных знаках зодиака:
Третий знак зодиака, который, по мнению астролога, всегда способен удивить окружающих, – это Рыбы.
"Рыбы не от мира сего. Для них земная жизнь – это тьма. Их мироощущение необычно, они постоянно пребывают на тонких вибрациях космоса", – отметил Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Напомним, ранее астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на июнь-август 2023 года и рассказал, кто из знаков зодиака может разбогатеть этим летом. Кроме того, Влад Росс составил рейтинг самых честных знаков зодиака и рассказал, кому всегда можно доверять.
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