Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

Значение имени Андрей / ua.depositphotos.com/

Православная церковь отмечает именины Андрея 39 раз в году. Только в сентябре чтят святых 6 раз.

Кто отмечает свои именины в первый месяц осени, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Андрей: значение

Имя древнегреческого происхождения от слова "андрейос". Оно означает "мужественный", "храбрый". Согласно второй версии, имя происходит от "андрос" - "мужчина", "муж".

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Андрюша, Андрюха, Андрейка, Андрюня.

Имя Андрей на разных языках мира:

белорусский – Андрэй;

польский – Анджей;

итальянский – Андреа;

болгарский – Андро, Андрешко;

немецкий – Андреас;

финский – Анти;

французский – Андре.

Имя Андрей в истории

Апостол Андрей Первозванный – один из самых известных личностей в истории. Первозванным его называют из-за того, что он был призван Иисусом Христом, как первый из апостолов. После распятия Христа он стал свидетелем его Воскресения и Вознесения. После крестной смерти Христа, апостол проповедовал его учение на землях Вифинии, Фракии, Македонии, Эллады и Скифии. Наделенный даром исцелять, он воскрешал детей после смерти. Он был распят на кресте в Патрах в 67 году.

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Самые известные мужчины с именем Андрей:

Андрей Кузьменко – Кузьма Скрябин, культовый певец Украины;

Андрей Туполев – советский авиаконструктор;

Андрей Тарковский – кинорежиссер;

Андрей Данилко – украинский шоумен, музыкант – "Верка Сердючка";

Андрей Миронов – советский актер;

Андрей Макаревич – лидер рок-группы группы "Машина времени".

Имя Андрей: характер, судьба, совместимость

Обаятельность, ответственность, аккуратность, мужественность, коммуникабельность, трудолюбие и целеустремленность – набор положительных качеств, которые проявляются в характере Андрея уже с самых ранних лет. Однако есть и темные стороны личности. Андреям очень сложно остановиться на чем-то одном, они постоянно движутся от цели к цели, не доводя начатое до конца.

Судьба имени Андрей в отношениях весьма неоднозначна. Он будет долго колебаться с выбором избранницы, и существует вероятность того, что Андрюша так и останется одиноким.

Женятся Андреи исключительно по любви – другого им не дано. Зачастую их браки оказываются крепкими и счастливыми. Он заботливый муж и часто балует свою жену приятными знаками внимания. Однако когда Андрей заскучает в лодке семейного быта, он пойдет искать любовных приключений.

Андрей добрый и чуткий папа, но не слишком ответственный. Он выслушает и поддержит своего ребенка. Очень часто именно из-за детей Андрей так и не решается на развод.

Лучший союз у Андрея с Ксенией, Владиславой, Тамилой, Диной, Яной, Алисой.

Крепкий и счастливый брак возможен с Татьяной, Ладой, Никой, Нонной.

Не стоит пробовать с Анной, Розой, Агатой.

Астрология имени Андрей