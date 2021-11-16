Жуткий пожар в доме престарелых: выяснились подробности трагедии

Подробности жуткого пожара в Днепре / t.me/denisovaombudsman

В Днепре в доме престарелых, где сегодня во время масштабного пожара погибло пять женщин, проживали 30 человек - сейчас остальных жильцов перевозят в другой дом, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, инцидент произошел в доме престарелых "Тепло любимых".

"В доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено работником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", - отметила Денисова.

Пострадавшим была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. На данный момент их транспортируют в другое здание этого заведения в Днепре.

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Денисова добавила, что как правило 90% частных домов престарелых нарушают правила пожарной безопасности. В частности, на окнах установлены нераспашные решетки, двери закрываются на замок, а ключи находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не проводится, противопожарная сигнализация - отсутствует.

Пожар в доме престарелых в Днепре

Как ранее писал Главред, во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме для престарелых в результате возгорания проводов произошел пожар, погибли 5 проживавших там женщин.

На втором этаже частного центра по уходу за лицами почтенного возраста в Центральном районе Днепра нашли 5 мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

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