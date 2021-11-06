В Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

В торговом центре вспыхнул пожар

Вечером в субботу, 6 ноября, в столице вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза, который находится на улице Васильковской 143/2.

На место пожара уже выехали расчеты ГСЧС, сообщает Киев Оперативный.

По данным издания, пожар возник на крыше торгового центра. Других подробностей происшествия пока нет. О пострадавших также не сообщается.

Как сообщили в управлении ГСЧС по Киеву, пожар на улице Васильковской 143/2 возник на крыше 6-этажного административного здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В 22:09 пожарные локализовали возгорание на площади 5 квадратных метров. Спустя пять минут огонь был полностью потушен.

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На место пожара выезжало 6 единиц техники и 25 спасателей. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

В Киеве горела Киево-Печерская лавра

Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской по росписи икон, несколько человек пострадали.

Позже в Сети появились кадры нападения на журналистов различных изданий, которые снимали пожар. Монахи и неизвестные мужчины забирали у них технику и выгоняли. При этом настоятель лавры владыка Павел поощрял такое поведение, а полиция бездействовала.

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