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Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

20 ноября 2021, 21:45
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67-летняя сестра Галина с разбитой головой находится в больнице, а 48-летняя сестра Ольга погибла.

Во Львове в ДТП погибла монашка / Фото: Katedra Lwowska

Сегодня в центре Львова произошла жуткая авария - водитель маршрутки сбил двух женщин.

Тело 48-летней пострадавшей маршрутщик протащил через пол города. Погибшей оказалась монахиня, сообщили на странице прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Facebook.

"Сегодня трагически погибла сестра Ольга, работавшая на кухне приходской плебании. Пусть Бог дарит ей вечную жизнь", — говорится в сообщении.

По данным издания Варта-1, две монахини из Конгрегации сестер францисканок Семья Марии шли на утреннюю мессу во Львовскую Латинскую кафедру. Там на них наехал водитель маршрутки №138. 67-летняя сестра Галина с разбитой головой находится в больнице, а 48-летняя сестра Ольга погибла.

Ранее Главред писал о том, что во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

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