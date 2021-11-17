Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

В ДТП попал художник Поярков / Скрин

Сегодня вечером в столице на улице Кирилловской произошло ДТП, в котором травму головы получил известный художник Сергей Поярков, сообщает Киев Оперативный.

На месте аварии съемочная группа Магнолии-ТВ пообщалась с полицейскими и выяснила, как произошло ДТП.

Поярков двигался на почтовике Toyota по улице Кирилловской. Как рассказали очевидцы, внедорожник начал заворачивать с серой полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.

Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.Сергей Поярков рассказал съемочной группе "Магнолии-ТВ", что правил не нарушал и заворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора. Художник травмировал голову, но от помощи медиков отказался.