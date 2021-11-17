Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

Внедорожник начал заворачивать с серой полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda
Сегодня вечером в столице на улице Кирилловской произошло ДТП, в котором травму головы получил известный художник Сергей Поярков, сообщает Киев Оперативный.
На месте аварии съемочная группа Магнолии-ТВ пообщалась с полицейскими и выяснила, как произошло ДТП.
Поярков двигался на почтовике Toyota по улице Кирилловской. Как рассказали очевидцы, внедорожник начал заворачивать с серой полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.
Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.Сергей Поярков рассказал съемочной группе "Магнолии-ТВ", что правил не нарушал и заворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора. Художник травмировал голову, но от помощи медиков отказался.
Напомним, ранее в Польском городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.
Также ранее в Снятине на Прикарпатье произошло ДТП с участием автомобиля патрульных. Под колеса попала женщина с полуторагодовалым ребенком. Пострадавших госпитализировали.
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