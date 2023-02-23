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Жулик, не воруй: как отучить кошку таскать еду со стола

23 февраля 2023, 11:26
Существуют эффективные и веселые способы, чтобы отучить кошку воровать еду со стола.
Кошка
Кошка / pixabay.com

Кошки порой могут доставлять нам некоторые проблемы, особенно когда дело касается еды. От неприятной привычки воровать еду со стола вашего любимца можно отучить.

Почему кошки воруют со стола?

Кошки - это хищники, которые любят охотиться и ловить свою еду. Когда мы кормим их готовой едой, они все равно сохраняют свои инстинкты и иногда пытаются украсть еду со стола. Кроме того, кошки могут воровать еду, чтобы привлечь наше внимание или просто потому, что им это нравится.

Кроме того, они могут испытывать стресс или недостаток пищи, что заставляет их искать дополнительное питание.

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Как отучить кошку воровать еду?

  • Оставляйте еду в безопасном месте. Самый простой способ избежать кражи еды - не оставлять ее на столе или другом доступном месте. Старайтесь держать еду в закрытом шкафу или холодильнике, чтобы кошка не могла добраться до нее.
  • Обучение командам. Обучение кошки командам может помочь ей понимать, что воровство еды запрещено. Попросите ее сесть или лечь во время приема пищи, и поощряйте ее за хорошее поведение.
  • Предложите кошке альтернативу. Кошки любят разнообразие и вкусную еду, так что предложите им альтернативу в виде специальных лакомств или корма, который они могут получить только в определенное время. Таким образом, кошка будет знать, что у нее есть своя еда, и она не должна красть вашу.
  • Используйте отпугивающие средства. Многие кошки не любят запахи цитрусовых или мяты, поэтому вы можете использовать эти запахи для отпугивания кошки от стола. Также вы можете использовать специальные средства для отпугивания животных, такие как распылители или ультразвуковые устройства.

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Автор: Сергей Кущ
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