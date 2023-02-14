Собаки и близко не стояли: 3 вещи, от которых кошки в ужасе

Cуществуют вещи, которых кошки боятся больше всего на свете.

Кошка / pixabay.com

Миф о том, что кошки боятся собак, не соответствует действительности. Проблема их "натянутых" отношений заключается в повадках животных.

Но существуют вещи, которые действительно вселяют в кошек настоящий ужас.

Вода

Хоть кошки являются искусными пловцами, но добровольно в воду они могут полезть только в крайних случаях. Да, есть определенные породы, которые обожают принимать ванну, но такое удовольствие разделяют не все.

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Боязнь кошек воды связана с их шерстью. Дело в том, что она согревает животное, а намокнув это эффект исчезает. Для кошек даже купание языком приносит немало неудобств.

Шум и гам

Владельцы кошек могли заметить, как их питомцы забиваются в угол или атакуют включенный пылесос. Из-за тончайшего слуха, кошки просто не выносят громкие звуки. Любой шум может испугать животное.

Такой страх можно преодолеть, приучив животное к громким звукам еще с маленького возраста.

Новые соседи

Кошки не терпят нарушителей их границ. Поэтому если в доме появляется незнакомец или другое животное, то пушистый сочтет это за посягательство на его территорию. А чужак должен быть изгнан. Тогда животное начинает нервничать и злится.

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