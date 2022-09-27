Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа

Гороскоп на 2023 год - 3 самых несчастных женщины гороскопа / ua.depositphotos.com/

Для трех представительниц зодиакального круга судьба может приготовить серьезные испытания. Им зачастую сложнее всего встретить свое личное счастье и добиться профессиональных успехов. Через тернии к звездам – это точно про них.

О том, кто из женщин не может похвастаться успехами на любовном фронте, читайте в материале: Не жизнь, а Санта-Барбара: 3 женщины по знаку зодиака, которым не везет в любви.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которым нужно пройти непростой путь, прежде чем они смогут обрести свое счастье.

Легкомысленные кокетки

Эти "воздушные" женщины – большие кокетки и мастерицы флирта. Они прекрасные собеседницы и легко становятся душой компании. Однако Близнецы слишком ценят свою свободу. Они не спешат связывать себя брачными узами, предпочитая наслаждаться жизнью. Еще эти дамы любят покопаться в себе, выискивая недостатки. Им нужен партнер, который примет их такими, как они есть и станет верным другом.

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Стеснительность – их главный недостаток

Чувствительные и эмоциональные Раки – женщины с тонкой душевной организацией. Они часто страдают из-за своей стеснительности и предпочитают переживать проблемы в одиночестве, замыкаясь в себе. Из-за этого в профессиональной деятельности они отсиживаются на лавке запасных, не в состоянии заявить о себе и своих сильных сторонах. Они живут достаточно скромно, довольствуясь малым.

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Постоянно сомневаются

Представительницы знака стихии воздуха обладают незаурядным интеллектом и смекалкой. Однако им часто недостает уверенности в собственных силах. Женщины-Весы постоянно сомневаются в своих способностях, и это мешает им воспользоваться выгодными возможностями. Они до последнего могут тянуть с решением или склонны перекладывать ответственность на других. Эти женщины легко поддаются влиянию посторонних, что часто приводит к проблемам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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