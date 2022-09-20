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Не жизнь, а Санта-Барбара: 3 женщины по знаку зодиака, которым не везет в любви

20 сентября 2022, 19:24

Они знают что такое разбитое сердце.

Гороскоп октябрь 2022
Гороскоп на октябрь 2022 - кому из знаков не везет в любви / ua.depositphotos.com/

Для трех представительниц зодиакального круга поиск своей второй половинки – это самый настоящий квест с драматическими поворотами событий. Им зачастую сложно найти свою вторую половинку и испытать счастье в любви.

О том, кто из женщин гороскопа обладает большой внутренней силой, читайте в материале: От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикой.

Три женщины по знаку зодиака чаще других переживают болезненные любовные драмы. Они склонны влюбляться в мужчин, которые причиняют им душевную боль и приносят разочарование.

Идут на поводу чужого мнения

Представительницы воздушного знака легкие и кокетливые натуры. Они могут очаровать собеседников и с легкостью заводить новые знакомства. Однако построить крепкие отношения Близнецам бывает очень сложно из-за того, что для них чрезвычайно важно мнение окружающих. Даже если избранник им очень нравится, они склонны верить тому, кто нелестно о нем отзывается. И даже не всегда удосуживаются проверять правдивость полученной информации.

Не могут побороть стеснительность

Для представительниц знака стихии воды – чувствительных и ранимых Раков большой проблемой может стать стеснительность. Они никогда не идут напролом, предпочитая отдавать инициативу противоположному полу. Им очень сложно проявлять инициативу и привлечь внимание объекта симпатии. Они предпочтут переживать внутренние любовные драмы. Однако, поборов застенчивость, у Раков есть шанс построить отношения, ведь они как никто смогут окружить партнера заботой и вниманием.

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Все внимание на карьеру

Для женщин Скорпионов на первое место выходят не личные, а профессиональные достижения. Они достаточно расчетливые и выбирают избранника, руководствуясь холодным разумом. Они очень рано создают отношения в юности, а уже в более зрелом возрасте устоявшиеся жизненные принципы и убеждения могут помешать найти компромисс в отношениях.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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