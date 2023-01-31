Жизнь без туалетной бумаги: почему в СССР не хотели ею пользоваться

Туалетную бумагу в Советском Союзе начали делать только в 1968 году, но и тогда особого ажиотажа у граждан этот товар не вызвал

Туалетная бумага / скриншот YouTube

Сейчас любой человек не представляет, как можно обойтись без туалетной бумаги, но в СССР нуждающихся в ней было немного, а тому, кто хотел ею пользоваться, приходилось попотеть, чтобы найти ее.

Дело в том, что туалетную бумагу в Советском Союзе начали делать только в 1968 году, но и тогда особого ажиотажа у граждан этот товар не вызвал.

Зачем бумага, если есть газета

Длительное отсутствие производства туалетной бумаги в СССР можно объяснить несколькими причинами. Одна из гласит, что власти даже не хотели ее делать, поскольку все их внимание было сосредоточено на машиностроении и вооружении, а благополучие людей отходило на второй план.

До появления туалетной бумаги ее заменяли обычные газеты, которых в Советском Союзе было в изобилие.

"Дорогая" бумага

Даже после появления на прилавках туалетной бумаги, люди не спешили покупать ее. Причин здесь две: все уже привыкли к газетам и цена нового средства гигиены.

Чтобы туалетную бумагу начали покупать, властям пришлось даже запускать рекламу. Забавно, что о ней писали в газетах и журналах, которые ранее заменяли туалетную бумагу.

Реклама сработала

После осознания того, что туалетная бумага лучше газет, люди начали массово скупать товар. И тут появилась другая проблема - начался дефицит бумаги. Ее просто не успевали делать, чтобы покрыть спрос людей.

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