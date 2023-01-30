Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка

Особенно популярным этот способ расположения зеркал был популярен в сельской местности.

Зеркало / скриншот YouTube

Во времена СССР в домах часто вешали зеркала под потолок. Сейчас это выглядит очень странно, но тогда это было нормой.

Особенно популярным этот способ расположения зеркал был популярен в сельской местности.

Дорогое удовольствие

Дело в том, что большие зеркала были довольно ценными, а под потолком они были в относительной безопасности - зеркало, которое располагалось максимально высоко, было очень трудно разбить. Чтобы было в него удобно смотреть, зеркало вешали под наклоном. Любой желающий мог полюбоваться своим отражением просто подняв глаза вверх.

Экономия пространства в доме

Это еще одна теория такого странного расположения зеркала в доме. Жилые помещения в домах тогда были небольшими, а для того, чтобы увидеть себя во весь рост, надо было отойти от зеркала на достаточное расстояние. Для этого и придумали вешать зеркало под потолок.

Люди боялись смотреть в зеркало

Суеверные люди при помощи такого приема надеялись обезопасить себя от пагубного, как считалось ранее, влияния зеркала. Смотреть в него можно было только когда да это было нужно, а не каждый раз проходя мимо стола и стены, на которой могло располагаться зеркало.

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