"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскоп

Эмоциональный накал на войне придет на 6-7 марта, когда будет Полнолуние. Военные действия будут совсем другими, говорит астролог.

Гороскоп для Украины / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Война в Украине до конца февраля будет не такой активной, как в марте. Все может резко изменится после годовщины войны.

Как говорит астролог Алексей Кириченко, уже на следующей неделе может начаться военная эскалация.

"Солнце отходит от Сатурна и это значит, что какая-то крупная организация будет отсутствовать. Будет проявляться Юпитер в Овне, он означает запугивание масштабным наступлением. Юпитер - глобальный, масштабным. Овен - это попытка оккупантов отрезать от Украины кусок территории. С 22 февраля начнется военная эскалация. Энергия будет рассчитана чтобы напугать нас. Но это все не системное и не такое, что будет достигать цели", - говорит астролог, передает Главред.

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По словам Кириченко, эмоциональный накал придет на 6-7 марта, когда будет Полнолуние.

Кто такой Алексей Кириченко Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

"Полнолуние будет в знаке зодиака Дева. В соединении с Солнцем, это Девы Александр Лукашенко и Валерий Герасимов (руководителя вооруженными силами оккупантов - ред). Это значит, что эти люди очень нервничают и будут психовать. У них будут какие-то важные события, и они будут действовать не системно, а эмоционально. Будут что-то устраивать", - сказала астролог.

Алексей Кириченко отмечает, что на годовщину войны будет месяц в Стрельце.

"Они (оккупанты - ред) 22-23 февраля разгонятся, а 25-26 февраля соприкоснутся с ограничением", - говорит Кириченко.

По словам астролога, 23 февраля можно ожидать самый тяжелый день в войне.

"Самый напряженный и военный день считаю 23 февраля. Солнце находится в точке затмения 24 февраля, это означает, что руководители РФ будет сталкиваться с проблемами и имеющимся ресурсом, который будут ее ограничивать. У них не хватает чего-то для наступления", - говорит он.

Какой будет война в марте

"С 20 февраля по 20 марта входит знак зодиака Рыбы. Война будет динамичной. Ситуация до конца 20 марта очень изменится. Рыбы связаны с тайнами и операциями. Путин не случайно назвал войну спецоперацией. Через год действительно будут какие-то тайные его спецоперации. Но мы через год увидим ряд этих спецопераций. Я специально не говорю об операциях ВСУ, чтобы не раскрывать секретов наших военных", - добавил астролог, пишет Главред.

Какие регионы могут быть опасными

"Все регионы, которые находятся возле воды и рек. Там будет что-то происходить", - говорит астролог.

Могут быть какие-то операции в:

Мелитополе,

Херсоне,

Одессе,

Крыму.

Серьезное продвижение оккупантов

"Они снова будут угрожать наступлением, но чего-то серьезного не будет. Какого-то наступления на Чернигов, Сумы, Киев, я считаю, не будет. Но переломный месяц в войне будет именно март, а не февраль", - сказал астролог.

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