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Женский гороскоп на неделю 23-29 января: Овнам – головокружительный успех, Рыбам – влиятельность

21 января 2023, 05:30
Астрологический прогноз на неделю расскажет, как женщинам достичь успеха и получить прибыль.
Женский гороскоп на неделю 23-29 января
Женский гороскоп на неделю 23-29 января / ua.depositphotos.com

Следующая неделя пройдет под влиянием Венеры, которая перейдет в знак Рыб. Это означает, что наступает благоприятное время для новых свершений и достижений. Женский гороскоп на неделю 23-29 января обещает новые возможности, улучшение финансового положения. Неделя будет крайне благоприятной для развития бизнеса, для карьерного роста.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Новая неделя – отличное время для реализации всех планов и желаний. В эти дни энергия Овнов будет бить ключом, вдохновлять будут новые возможности. Последние будут расти, как грибы после дождя до конца недели. Гороскоп на неделю для женщин-Овнов советует поверить в себя, в свой успех. Именно эта вера откроет перед ними любые двери. Также стоит помнить о том, что успех существенно увеличит количество завистниц и недоброжелательниц.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Неделя будет благоприятной для представительниц этого знака. Также звезды предупреждают о необходимости запоминать все сны, так как они будут вещими. Женщины-Тельцы смогут узнать много новой и важной информации. В предыдущие дни могли появляться непонятные события или неразберихи, женский гороскоп на неделю 23-29 января обещает разрешение всех непонятных ситуаций. Также не стоит бояться принимать важные и сложные решения. Важно помнить об интуиции, которая будет помогать в этот период.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Представительницам этого знака нельзя идти на поводу у всех, кто пытается строить козни и манипулировать окружающими. Таким образом вы не допустите своего энергетического истощения. Также гороскоп для женщин на неделю Близнецам советует проявить здоровый эгоизм, чтобы получить успех. Венера поможет решить множество проблем в конце недели. Планета усилит свое влияние с 27 января.

Женский гороскоп на неделю – Рак

Новая неделя будет благоприятным периодом для перестройки и поиска новых увлечений. Гороскоп на неделю для женщин-Раков советует заняться поиском новой работы, новых знакомств, завязывать новые отношения. Планы будут легко реализовываться. Залогом такого успеха считается отсутствие ретроградных планет в созвездии, поэтому прекрасные представительницы этого знака ощутят прилив сил и энергии. Особенно сильный толчок для новых свершений дадут уверенность в себе и мотивированность.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Прекрасным представительницам этого знака понадобиться осторожность и внимательность. Не стоит слишком увлекаться общением с мало знакомыми людьми. Также гороскоп на неделю для женщин-Львов рекомендует сохранить все секреты при себе. Не стоит открываться перед тем, кто уже обманывал вас, на суд окружающих выносить планы и цели. Также не нужно искать поддержки на стороне, лучше опираться только на свои знания, опыт и силы.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Представительницам этого знака захочется найти спутника жизни, получить много мужского внимания и вообще почувствовать себя женщиной. Эти желания будут исполнены звездами, но придется приложить усилия. Влияние Урана поможет сформировать множество случайностей, которые помогут достичь поставленных целей. Кроме того, женский гороскоп на неделю для Дев рекомендует уделить внимание здоровью и сходить в зал, провести процедуры по уходу за телом и кожей.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Представительницам этого знака придется обратить пристальное внимание на состояние своей энергетики. Гороскоп на неделю для женщин-Весов обещает благоприятный период, поэтому придется задействовать все жизненные ресурсы для активизации изменений в жизни. Это вызовет появление завистниц и соперниц. В таком окружении лучше не доверять всему, что говорят. Всю информацию нужно проверять и доверять только достоверным источникам.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Прекрасные представительницы этого знака смогут избавиться от связей с людьми, которые вызывали у них раздражение и отторжение. Благодаря этому вы почувствуете себя лучше и свободнее. Гороскоп на неделю для женщин-Скорпионов поможет принять правильные и обдуманные решения, а также спланировать важные события. В течение недели 23-29 января 2023 года можно будет занимать личностным и профессиональным ростом, посещать курсы. Не стоит рассчитывать на поддержку со стороны, поэтому успех будет зависеть от вас и ваших усилий.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Представительницам этого знака светит успех благодаря удачному расположению планет. Гороскоп на неделю женщинам-Стрельцам не обещает негативных событий, но появятся люди, которые усомнятся в успехах и заразят этим сомнением вас. Сохранить уверенность в себе и добиться успеха поможет хорошее настроение и уверенность в своих силах, не смотря на слова посторонних. На этой неделе можно смело начинать лечение, уход за телом, а также начать курс корректировки фигуры.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе представительницы данного знака столкнуться с трудностями и неприятностями, которые будут незначительными. Огорчаться по этому поводу не нужно, так как гороскоп на неделю для женщин-Козерогов обещает важные перемены к лучшему. Расположение планет поможет найти Козерогам свое предназначение. Эта неделя будет стабильной в плане эмоционального состояния.

Женский гороскоп на неделю – Водолей

Прекрасным представительницам этого знака стоит уделить внимание себе и своему здоровью, скорректировать питание, заняться спортом, начать похудение. Гороскоп на неделю 23-29 января 2023 женщинам-Водолеям рекомендует идти к своей цели и мечте даже если они кажутся недостижимыми. Венера придаст силу и поможет пройти через трудности. Понедельник и пятница станут самыми удачными днями для представительниц этого знака.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Представительницы этого водного знака способны мягко изменить ситуацию и даже влиять на людей. Все делается без обвинений и лишних упреков. В следующие 7 дней ситуация может измениться радикально и в лучшую сторону. Гороскоп на неделю женщинам-Рыбам гарантирует успех во всех сферах, но нужно соблюдать осторожность и обдумывать каждый свой шаг. Заранее составленный план действий поможет выполнить все задуманное.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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