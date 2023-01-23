Любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023: Овнам – напористость, Скорпионам – успех во всем

Астрологический прогноз на неделю поможет построить гармоничные отношения и избежать ссор с любимыми.

Любовный гороскоп на неделю 23-29 января / pixabay.com

Личная жизнь – это одна из тех сфер, которая оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние. Ссоры, конфликты, судьбоносные встречи, создание семьи может предугадать любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023 года для всех знаков Зодиака. Благодаря таким рекомендациям можно избежать неприятных моментов и сохранить и даже укрепить отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Овен

Представителям огненного знака придется придержать коней и не проявлять всю свою напористость по отношению к любимому человеку. В отношениях может возникнуть напряженность и раздражительность. Любовный гороскоп на неделю 23-29 января Овнам не рекомендует переходить к форсированию событий, лучше не спешить, чтобы не стать объектом насмешек или раздражения. Также Овнам рекомендуется начать думать не только себе, но и об окружающих.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Представители земного знака должны избегать пассивной агрессии, а также чвства ревности и собственности. Все это может навредить развитию отношений, как у супругов, так и у пар, которые только строят отношения. Любовный гороскоп на неделю для Тельцов рекомендует найти возможность и избавиться от обид. На руку Тельцам сыграет умение сдерживать эмоции, любить и принимать половинку такой, какая она есть.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Представителям этого знака лучше проявить всю свою тактичность и благоразумие, чтобы в семье воцарились мир, покой и любовь. Также любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023 Близнецам советует взять такое поведение на вооружение во время общения с друзьями и коллегами. Планеты на этой неделе будут оказывать только положительное влияние, что позволит восстановить энергию и жизненные силы. Стоит обдумывать все сказанное, чтобы не вызвать негатив на себя.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Раки могут проявить раздражительность и даже разозлиться. Эмоции вызовут злость, поэтому нужно быть осторожнее. Любовный гороскоп на неделю Ракам советует изменить свое отношение к факторам, которые раздражают и обсудить их с партнером. Этот период будет благоприятным для пар, которые только начинают строить свои отношения. Можно укрепить чувства с помощью совместных походов в кино или отдыха дома.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Все переживания и негативные эмоции представителям этого знака придется оставить при себе. В отношениях в течение недели будут бури и штормы. Любовный гороскоп на неделю Львам советует успокоиться и перестать раздражаться по любому поводу. Если нужно, то лучше взять паузу в отношениях. Недовольство и раздражение могут лишь усугубить отношения, а Львы упустят возможность быть счастливыми.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Представителям этого знака придется в течение недели делать все, чтобы наладить отношения. В этом им поможет Меркурий, который находится в созвездии. Любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023 Девам советует проявить мягкость и доброту по отношению к любимым. Особенно важна открытость. С любимым человеком можно откровенно поговорить, чтобы укрепить отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Представителям этого знака придется сдерживать свое раздражение и заменить его терпимостью. При этом придется уяснить для себя, что не все окружающие мыслят, как вы. Иначе любовный гороскоп на неделю обещает Весам неожиданные последствия слов и поступков. Также важно дать партнеру возможность проявить себя и передать инициативу в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

У представителей этого знака в отношениях все будет складываться гладко. Как ни странно, но Скорпионов будут понимать дома с полуслова, уступать и идти на компромиссы. Любовный гороскоп на неделю Скорпионам советует воспользоваться такими возможностями и укрепить отношения, устроив домашние посиделки в семейном кругу или организовать семейный поход в развлекательный центр.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На протяжении этой недели нужно доверять интуиции. Решения, которые вы примете в период 23-29 января 2023 года помогут укрепить отношения и развивать их. Любовный гороскоп на неделю Стрельцам советует быть осторожнее в ссорах и конфликтах, так как в эти дни они будут носить разрушительный характер.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Представителям этого знака придется побороться с собой и своими привычками, которые могут оттолкнуть людей и представителей противоположного пола, в частности. Также важно не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить. Любовный гороскоп на неделю обещает козерогам неопределенность в отношениях, которая может внести напряжение и даже раздражение. Одиноких козерогов ждут новые знакомства.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Представителям этого знака звезды приготовили чувствительность и чувственность на эту неделю. Вы сможете чувствовать своего партнера, его желания и настроение, что очень поможет. Любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023 Весам нужно сдерживать свои эмоции, не допускать импульсивности и принятия решений под влиянием эмоций, не говорить и не обещать слишком много.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Представителям этого знака придется преодолевать трудности в отношениях, но благодаря своим врожденным качествам – гибкости и хитрости, они смогут выйти из сложной ситуации. Любовный гороскоп на неделю Рыбам советует использовать креативность во время решения трудностей. Также помочь может и логика. Одинокие Рыбы будут флиртовать, но это не приведет к отношениям.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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