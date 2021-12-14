УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

14 декабря 2021, 13:52
Прослушать новость
Остановить

Чиновница Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове говорит, что штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа.

Омикрон
В ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон" / Reuters

Руководитель отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о том, что мир уже в ближайшее время столкнется с "цунами" заражений коронавирусом COVID-19 – причем одновременно и штаммом "Дельта", и штаммом "Омикрон". Такое мнение чиновница высказала в интервью авторитетного западному порталу El Pais.

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "Дельта", преобладающий вариант в последние месяцы, так и с "Омикроном", − сказала ван Керкхове.

Далее, представитель ВОЗ призвала власти стран мира не ждать и действовать.

"Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", − отметила ван Керкхове.

Чиновница также добавила, что, по предварительным данным, штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными.

Реклама

Читайте такжеВ мире зафиксирована первая смерть от штамма Омикрон

Напомним, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

Другие новости:

viber
Дельта ВОЗ штамм Омикрон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуПриметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хВ моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-х Ретроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делатьРетроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делать Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалииЗимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалии
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:51

Запуск СП-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский прогнозирует крах безопасности в Европе

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

14:24

Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФВидео

Реклама
14:15

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

14:14

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

14:10

Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14:03

Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

13:52

"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

13:47

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

13:36

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

13:31

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

13:15

Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФВидео

13:06

Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границыВидео

13:04

Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизньВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

12:40

Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

12:25

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за УкраинуВидео

12:16

"Большая стройка" Зеленского капитально обновила объездную Тального: дорогу откроют 15 декабря

Реклама
12:11

Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

12:10

Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

11:52

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

11:48

Водить научился в Интернете и проехал 60 км: на Сумщине подросток вместе с братом сбежал из домаВидео

11:42

"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты

11:42

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из садика с разрезанным языком, мальчику наложили пять швовВидео

11:30

Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения

11:13

На Прикарпатье поезд раздавил авто: в ужасной аварии погибли мужчина и женщина

11:04

С апреля 2022-го антибиотики в аптеках только по е-рецептам - Минздрав

10:29

Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погибФотоВидео

10:22

При имплементации REMIT важно разграничить функции и полномочия НКРЭКУ и АМКУ – эксперт

09:51

В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию

09:41

Кровоизлияние и сотрясение мозга: в Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы

09:25

"У дипломатии есть шанс": у Зеленского оценили результаты переговоров Байдена и ПутинаВидео

08:57

"Копов вызвали, но те не доехали": на Черниговщине поймали мужчину, убившего сожительницу и месяц прятавшегосяВидео

08:52

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

08:41

Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за суткиВидео

08:32

В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продуктыВидео

08:20

Удобный повод для развязывания войнымнение

07:55

Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

Реклама
07:30

Референдум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите УкраиныВидео

07:23

США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину

06:51

Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможностиВидео

06:49

Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала датуВидео

06:41

Полет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

06:30

Место "интимной силы" Путинамнение

06:02

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

05:50

Угроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарииВидео

05:48

Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаВидео

05:12

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять