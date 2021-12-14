"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

В ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон" / Reuters

Руководитель отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о том, что мир уже в ближайшее время столкнется с "цунами" заражений коронавирусом COVID-19 – причем одновременно и штаммом "Дельта", и штаммом "Омикрон". Такое мнение чиновница высказала в интервью авторитетного западному порталу El Pais.

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "Дельта", преобладающий вариант в последние месяцы, так и с "Омикроном", − сказала ван Керкхове.

Далее, представитель ВОЗ призвала власти стран мира не ждать и действовать.

"Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", − отметила ван Керкхове.

Чиновница также добавила, что, по предварительным данным, штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными.

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Напомним, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

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