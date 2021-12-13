"Омикрон" заражает сильнее "Дельты", но более легок в симптомах - комментарий ВОЗ/ Reuters

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" гораздо более заразен, чем штамм "Дельта", и во много раз сильнее противостоит вакцинам, но взамен вызывает менее опасные для тела симптомы болезни. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на предварительные данные Всемирной организации здравоохранения.

Медики свидетельствуют о том, что "Омикрон" вызывает "снижение эффективности вакцины против инфицирования и передачи. Также сообщается, что с учетом нынешних доступных данных, вполне возможно, что "Омикрон" быстро обойдет штамм "Дельта" по числу зараженных.

По поводу информации − "Омикрон" до сих пор вызывал "легкие" заболевания или бессимптомные эпизоды − в ВОЗ заявили о том, что пока данных недостаточно, чтобы установить степень серьезности.

По состоянию на 9 декабря случаи заболевания "Омикроном" были обнаружены в 63 странах. Более быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где "Дельта" менее распространена, и в Великобритании, где "Дельта" является доминирующим штаммом. Отмечается, что отсутствие данных означает, что нельзя сказать, была ли скорость передачи "Омикрона" вызвана меньшей склонностью к иммунным ответам, более высокой трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

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Напомним, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

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