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Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

9 февраля 2023, 14:20
Расскажем об идеальной пропорции манки в фарше на котлеты.
Для чего в котлеты добавляют манку
Для чего в котлеты добавляют манку / pixabay.com

Вкусные и ароматные котлеты – мечта любого гурмана. Рецептов приготовления этого блюда очень много, но вопрос о том, как сделать, чтобы они были сочными, пушистыми и мягкими остается актуальным. Реализовать мечту поможет один секрет – манка и ответ на вопрос, для чего в котлеты добавляют манку. Благодаря этому вы сможете создать обалденные блюда.

Зачем добавлять манку в фарш для котлет

В привычном для многих рецепте приготовления котлет присутствует размоченный хлеб. Считается, что он помогает сделать блюдо мягким. Достойной альтернативой хлебу стала манка. Ответов на вопрос, зачем добавлять манную крупу в котлеты несколько и о них стоит знать.

Основным секретом манки является ее особое воздействие на фарш. Если хлеб нужно размочить и вмешать в фарш, то манку засыпают сухой. Ее основной функцией во время приготовления является впитывание мясного сока. То есть все самое вкусное остается в котлете, а не вытекает на сковородку, как это бывает с хлебом. Манка разбухает и делает котлеты более объемными и пышными.

Еще одним секретом манки является придание мясным изделиям устойчивой формы. Котлеты и тефтели сохраняют форму во время приготовления – это и будет ответом на вопрос, что добавить в фарш для котлет, чтобы не разваливались. В связи с этим можно смело исключить яйца из рецепта.

Секреты приготовления котлет с манкой

Крупа станет отличной альтернативой хлебобулочным изделиям. Добавлять ее нужно в самом начале подготовки фарша. Лучше всего манка сочетается со свининой и курятиной. Чтобы блюдо получилось очень вкусными нужно знать, сколько манки добавлять в котлеты и в каком виде вмешивать крупу:

  1. Существует два мнения – крупа должна быть запаренная, манку добавляют сухой. В обоих случаях она выполнит свою функцию и оставит все самое вкусное внутри котлет.
  2. На 1 килограмм крупы достаточно 1-2 столовых ложек манки, чтобы фарш получился упругим. Перед жаркой котлет нужно дать смеси постоять 15-20 минут, чтобы крупа вобрала в себя аромат и вкус мяса.
  3. В процессе приготовления внутрь каждой котлеты можно положить маленький кусочек сливочного масла. Так блюдо будет еще нежнее и ароматнее.

Котлеты с манкой и картошкой – это еще один способ приготовить очень вкусное блюдо. Помимо 1-2 столовых ложек крупы в фарш добавляют натертую на мелкой терке кашицу 1-2 картофелин на каждый килограмм измельченного мяса. Считается, что она улучшает вкус котлет и придает им во время жарки особенно золотистый цвет.

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