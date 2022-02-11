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Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание

11 февраля 2022, 20:23

Как привлечь удачу в самый энергетически заряженный день 2022 года.

Зеркальные даты 2022
Зеркальная дата 22.02.2022 / depositphotos.com/

Магическая дата 22.02.2022 – день шести двоек – считается самым энергетически заряженным днем этого года. Некоторые астрологи придерживаются мнения, что комбинация двоек – одна из самых сильных дат столетия!

О том, какие удачные комбинации еще ждут нас в этом году, читайте в материале: Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний.

22.02. 2022 – зеркальная дата, которая еще называется палиндромом и читается одинаково в обе стороны. Уникальности ей добавляет тот факт, что она выпадает на вторник – 2 день недели и на 22 лунные сутки.

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22.02.2022 – что означает

Такой своеобразный парад двоек делает этот день особенным и может привлечь удачу. Согласно нумерологии, число 2 ответственно за любовь, дружбу, примирение, отношения и гармонию. Так что, в первую очередь, сбудутся желания, связанные именно с этими сферами. Двойка – символ мудрости и золотой средины. Поэтому фокус внимания в этот день должен быть на отношениях как с родными и близкими людьми, так и с коллегами. Благоприятный день для новых знакомств. Не исключено начало романтических отношений, которые перерастут в крепкий союз.

Зеркальная дата 22.02.2022 – что можно делать

Как и любая другая, эта зеркальная дата хорошее время для новых начинаний в любой сфере: помолвки, свадьбы, начала совместной жизни, новых отношений, смены места работы, собственного дела, долгосрочного планирования. Этот день нужно провести спокойно, избегая конфликтных ситуаций и споров. Это прекрасный шанс укрепить отношения в паре. Хорошо будет примириться с дорогими сердцу людьми и забыть старые обиды.

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Что нельзя делать в магическую дату 22.02.2022

В зеркальную дату все слова и поступки непременно "отзеркалят" и вернутся к вам. Поэтому в этот день нельзя:

  • ругаться и ссориться;
  • завидовать и желать плохого;
  • ревновать и устраивать сцены.

Как правильно загадать желание 22 февраля

Мощная энергетика зеркальной даты делает этот день поистине волшебным. Благоприятно составлять карты желаний на год вперед, представляя каждую деталь. Чем лучше визуализировать свою мечту, тем больше шансов, что она воплотиться в жизнь.

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Кроме того, загадывая желание, не говорите "я хочу, чтобы". Нужно мыслить так, будто желаемое у вас уже есть. Поэтому загадывая заветную мечту, нужно представить себе картинку будущего и произнести " у меня есть". Используйте теперешнее время и самое подходящее для этого время - 22:22.

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