Землю накрывает 5-бальная магнитная буря: названы опасные для здоровья даты

Землю накрывает мощная магнитная буря. Она будет бушевать целых 4 дня. Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитная буря будет продолжаться с 23 по 26 мая включительно. Её пик ожидается уже 24 мая. В этот день её мощность достигнет 5 баллов. В другие дни активность будет на уровне 4 баллов.
Стоит отметить, что это не последняя магнитная буря, которая накроет Землю в мае. Уже в воскресенье, 28 мая, ожидается новая активность. В этот раз мощность магнитной бури составит 4 балла.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
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Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:
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