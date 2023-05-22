Землю накрывает 5-бальная магнитная буря: названы опасные для здоровья даты

Мощная магнитная буря продлится целых 4 дня, а после нее через несколько дней начнется новая.

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Землю накрывает мощная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Землю накрывает мощная магнитная буря. Она будет бушевать целых 4 дня. Об этом сообщает Meteoagent.

Магнитная буря будет продолжаться с 23 по 26 мая включительно. Её пик ожидается уже 24 мая. В этот день её мощность достигнет 5 баллов. В другие дни активность будет на уровне 4 баллов.

Стоит отметить, что это не последняя магнитная буря, которая накроет Землю в мае. Уже в воскресенье, 28 мая, ожидается новая активность. В этот раз мощность магнитной бури составит 4 балла.

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Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:

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