Землю накрывает мощная магнитная буря: известна опасная для здоровья дата

На Солнце появилось новое пятно. В связи с этим корональный выброс массы может поразить магнитное поле Земли. Магнитная буря начнется уже сегодня, 16 мая. Об этом говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Стоит отметить, геомагнитная буря ожидается классом G1. Сообщается, что в наибольшее количество вспышек происходит на одном из семи солнечных пятен. Именно пятно AR3305 станет источником солнечных вспышек в ближайшее время.
Корональные выбросы массы - большие выбросы плазмы от Солнца, которые могут сопровождаться солнечными вспышками. Эти выбрасывают высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу, чем вызывают магнитные бури.
Отмечается, что во время магнитной бури могут фиксироваться сбои в работе спутников.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:
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