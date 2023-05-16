Землю накрывает мощная магнитная буря: известна опасная для здоровья дата

Солнечные вспышки достигнут магнитного поля Земли уже сегодня, 16 мая.

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На Землю обрушится мощная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

На Солнце появилось новое пятно. В связи с этим корональный выброс массы может поразить магнитное поле Земли. Магнитная буря начнется уже сегодня, 16 мая. Об этом говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Стоит отметить, геомагнитная буря ожидается классом G1. Сообщается, что в наибольшее количество вспышек происходит на одном из семи солнечных пятен. Именно пятно AR3305 станет источником солнечных вспышек в ближайшее время.

Корональные выбросы массы - большие выбросы плазмы от Солнца, которые могут сопровождаться солнечными вспышками. Эти выбрасывают высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу, чем вызывают магнитные бури.

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Отмечается, что во время магнитной бури могут фиксироваться сбои в работе спутников.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:

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