Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

Зеленский высказался о резолюции / Скриншот ТСН

Президент Владимир Зеленский поприветствовал одобрение Европарламентом резолюции, в которой депутаты предупреждают Россию о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Зеленский поблагодарил в Twitter Европейский Союз за поддержку Украины.

"Спасибо за мощную поддержку Украинысо стороны Евросоюза. Вчера – на #EaPsummit. Сегодня – резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену", - написал Зеленский.

Он также добавил, что угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы.

Ранее резолюцию Европарламента также прокомментировали в МИД Украины. Там отметили, что для Украины очень важно, что в этой же резолюции Европарламент четко подтвердил перспективу вступления страны в ЕС.

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В Европарламенте приняли важную резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению суровых санкций против России в случае эскалации

Переговоры в Нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.

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