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Европарламент призвал приготовиться к введению жестких санкций против России

16 декабря 2021, 18:28

Депутаты призвали Евросоюз принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России.

Заседание Европарламента
Европарламент принял важную резолюцию / 112.ua

В Европарламенте приняли важную резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению суровых санкций против России в случае эскалации, сообщает сайт Европарламента в четверг, 16 декабря.

За резолюцию проголосовали 548 евродепутатов, против выступили 69, воздержались 54.

"ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что "страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры".

По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц за счет российских офицеров, участвующих в подготовке возможного вооржения в Украину, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите президента России и их семей".

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Кроме того, предлагается отключение России от платежной системы SWIFT и введение санкций против секторов, важных для российской экономики, а также нарушения финансирования разведывательных служб и военной сферы РФ.

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Депутаты также в очередной раз призвали ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России, воздержаться от введения в эксплуатацию проекта Северный поток-2, независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям газовой директивы ЕС, а также ввести глобальный режим санкций за коррупционные преступления.

На резолюцию уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал ее очень своевременной.

"Европарламент прямо подчеркивает, что РФ должна увести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европарламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", – заявил министр.

Переговоры в Нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.

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