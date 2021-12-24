Президент обсудил Донбасс и Северный поток-2 с американскими чиновниками

Американские законодатели выразили поддержку Крымской платформе и независимости и территориальной целостности Украины.
Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел по видеосвязи разговор с сенаторами и конгрессменами США. Темами обсуждения стали агрессия России, урегулирование конфликта на Донбассе и Северный поток-2, информирует Офис президента.
Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границе с Россией. Зеленский рассказал американским парламентариям о шагах, которые принимаются для достижения мира в рамках нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и минского процесса.
Отдельной темой встречи стала ситуация с российским газопроводом Северный поток-2. Стороны отметили геополитические риски запуска трубопровода, который Москва использует в качестве энергетического оружия как против Украины, так и Европы.
Сертификация Северного потока-2
Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.
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В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.
До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска Северного потока-2.
13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации СП-2. Причиной она назвала несоответствие структуры проекта требованию ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.
16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что решение по завершению сертификации Северного потока-2 не примут в первой половине 2022 года. Это означает, что запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.
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