УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Президент обсудил Донбасс и Северный поток-2 с американскими чиновниками

24 декабря 2021, 22:55

Американские законодатели выразили поддержку Крымской платформе и независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский
Зеленский пообщался с американскими чиновниками / Фото president.gov.ua

Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел по видеосвязи разговор с сенаторами и конгрессменами США. Темами обсуждения стали агрессия России, урегулирование конфликта на Донбассе и Северный поток-2, информирует Офис президента.

Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границе с Россией. Зеленский рассказал американским парламентариям о шагах, которые принимаются для достижения мира в рамках нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и минского процесса.

Отдельной темой встречи стала ситуация с российским газопроводом Северный поток-2. Стороны отметили геополитические риски запуска трубопровода, который Москва использует в качестве энергетического оружия как против Украины, так и Европы.

Реклама

Сертификация Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

Читайте такжеСеверный поток-2 - это ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопровода

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска Северного потока-2.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации СП-2. Причиной она назвала несоответствие структуры проекта требованию ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что решение по завершению сертификации Северного потока-2 не примут в первой половине 2022 года. Это означает, что запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.

Читайте также

viber
Владимир Зеленский Северный поток-2 новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияГороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушения Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииДоллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии Рывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для ЛьвовРывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для Львов Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:19

Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022

22:59

Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известно

22:55

Президент обсудил Донбасс и Северный поток-2 с американскими чиновникамиВидео

22:30

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны УкраиныВидео

22:21

В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

Реклама
22:17

Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

21:58

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:42

Умер известный советский актер

21:42

Граница Украине и вывод войск с ОРДЛО: Ермак сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохогоВидео

20:56

Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомВидео

20:37

Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

20:28

Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

19:58

Сотни БТРов, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО: Россия усиливает войска у границ УкраиныВидео

19:55

Кто создал Россию и СССР: Арестович откровенно ответил на слова Путина

19:40

Скромное обаяние неореализма: рецензия на фильм "Матрица:Воскрешение"

19:36

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в бедуВидео

19:31

Почему Путин не дает гарантию, что не нападет на Украинумнение

19:18

Кровавая авария в Харькове: подростка на Infiniti будут судить по двум статьямВидео

19:12

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

19:10

Потери 2021: украинские и зарубежные звезды, которых не стало в этом году

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

18:52

На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежалВидео

18:31

Диалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с КремлемВидео

18:23

"С угрозами требуют трудовую": директор больницы Николаева просит о помощи

18:07

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

17:52

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

17:28

На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожаютВидео

17:03

Снежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

16:49

Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – КузинВидео

16:36

Украина готова к выполнению Минских соглашений, а Зеленский к встрече с Путиным - ЕрмакВидео

16:26

Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа датаВидео

16:18

Псевдоактивисты паразитируют на теме вырубки лесов в собственных целях - экоаудиторВидео

16:16

Резкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлебВидео

16:14

"Я скучала": Тина Кароль вернулась на Голос країни-12

16:12

5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – "Большая стройка" перевыполнила план 2021 года

16:05

Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинокВидео

15:51

Незаконная рубка лесов является сверхприбыльным бизнесом – эксперты

15:40

В Польше хотят отгородиться от Украины защитной "стеной": в чем причина

15:27

Усиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцевВидео

15:24

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

Реклама
15:18

Нардеп Евгений Шевченко "придумал" дело СБУ о государственной измене – эксперт

15:10

Печерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИВидео

14:59

Министр культуры Украины направит официальную жалобу Netflix за оскорбление украинок

14:59

"Вам нравится Путин": на канале Рада ведущий поссорился с соратником МедведчукаВидео

14:49

Мисак Хидирян о будущем A.G.R. Group на IPO: "Репутация - моя самая большая ценность" новости компании

14:45

В ФСБ задержанного российского военного назвали "завербованным Украиной"

14:43

На Черниговщине отец убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына, переломав ему конечности

14:42

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилищаВидео

14:19

Влюбленный Дмитрий Дикусар рассказал о своей новой избранницеВидео

14:12

На Буковине из-за вспышки опасного вируса всю школу отправили на дистанционное обучениеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять