В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

Санкции против Северного потока-2 намерены вести США / Getty Images

Сенаторам США удалось достичь договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2.

Голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года, сообщает Politico.

Точная дата голосования будет определена позднее. Для утверждения законопроекта потребуется 60 голосов.

Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам потребуется заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту страны.

К соглашению о порядке рассмотрения законопроекта пришли в ходе переговоров Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). В обмен на вынесение инициативы на голосование Круз согласился перестать блокировать утверждение 32 кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против Северного потока-2.

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По данным Politico, республиканец также обещал перестать блокировать назначение ряда других претендентов на посты в случае утверждения его законопроекта.

Сертификация Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска Северного потока-2.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации СП-2. Причиной она назвала несоответствие структуры проекта требованию ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что решение по завершению сертификации Северного потока-2 не примут в первой половине 2022 года. Это означает, что запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.

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