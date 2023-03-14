Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной бури

Магнитная буря атакует Землю уже 15 марта, а к концу месяца ударит еще одна. Что нельзя делать во время магнитной бури.

Магнитная буря / pixabay, ru.freepik.com

Землю накроет новая и очень мощная магнитная буря. Эксперты отмечают, что по мощности она будет сильнее и ощутят на себе метеозависимые люди.

По данным портала Space Weather магнитная буря накроет Украину 15-16 марта. Самый пик солнечной активности пройдет вечером 15 марта.

Когда ждать магнитные бури в марте

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К концу марта Землю ждет еще одна волна магнитных бурь. 20 марта магнитная буря будет слабой и продлится всего один день.

Вторая волна магнитных бурь ожидается 25-27 марта. Пик будет 26 марта, а 25 и 27 бури будут не сильны.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Что делать при магнитной буре

Существует три основных способа улучшить свое самочувствие при сильной магнитной буре:

Отдых,

Физическая активность,

Правильное питание.

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