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Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в марте

3 марта 2023, 20:33
Интенсивность магнитной бури в марте будет от средней - 4 балла, и увеличится до 5 баллов.
магнитные бури, магнитные бури в марте
Магнитные бури в марте / pixabay

В марте 2023 года Землю накроет затяжная магнитная буря. Как отмечают специалисты, она ожидается такой силы, что у метеозависимых ухудшится самочувствие.

По данным сайта Meteoagent, магнитная буря начнется 5 марта и продлится до 8 марта.

Интенсивность магнитной бури будет от средней - 4 балла, и увеличится до 5 баллов.

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Что нельзя делать во время магнитной бури

  • Нельзя употреблять кофе и алкоголь.
  • Нельзя курить и вступать в конфликты.
  • Нельзя поддаваться стрессам, браться за работу, требующую сосредоточенности внимания.
  • Нельзя отправляться в дальние поездки на автомобиле.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Продлится она может от нескольких часов до нескольких дней. В такие периоды может изменяться поведение животных, самочувствие метеозависимых людей. Также в работе техники могут быть перебои.

магнитная буря

Как ранее сообщал Главред, в Киеве может произойти сильнейшее землетрясение. Как сообщил директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера, землетрясение магнитудой более 7 баллов может произойти в столице.

Кроме того, в ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области.

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