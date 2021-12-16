Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

Лунный календарь на январь 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на январь 2022 расскажет, на какой день можно планировать воплощение задуманных целей и романтические свидания, а когда лучше свести любую активность к минимуму.

Ранее мы писали, что лунный календарь стрижек на январь 2022 поможет определиться с наилучшими днями для прически и изменения цвета волос. Лучшие дни для новой прически помогут сохранить здоровье локонов и привлечь в жизнь позитивную энергию.

Фазы Луны в январе 2022

Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.

Полнолуние – 18 января в 01:51 по Киеву.

Убывающая Луна – 1 января и 19-31 января.

Растущая Луна – 3-17 января.

Наиболее благоприятные дни в январе 2022

Астрологи отмечают, что в эти дни активность небесного светила несет позитивную энергетику, которая поможет в новых начинаниях, профессиональной деятельности, любовных отношениях и бизнесе. Благоприятные дни в январе 2022: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 29 число.

В январской фазе лунного цикла есть 3 дня, которые могут принести максимальный успех в любой сфере жизни. Все важные дела нужно планировать именно на эти дни.

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3 января 2022 – понедельник – 2 лунный день – Луна в Козероге дарит возможность свободным встретить свою вторую половинку, а тем, кто в отношениях планировать свое дальнейшее будущее – свадьбу или зачатие детей. В профессиональной деятельности все двери открыты перед настойчивыми и целеустремленными людьми, которые упорно добиваются своего и не пасуют перед трудностями. 2 лунные сутки благоволят новым начинаниям и поиску скрытых талантов.

8 января 2022 – суббота – 7 лунный день – Луна в знаке Овна. В этот день важно избегать споров и конфликтных ситуаций, а все начатые дела завершить до конца дня. Все слова и поступки в этот день – будут иметь последствия в будущем. Успех будет сопутствовать людям творческих профессий – художникам, артистам, писателям. Очищайте свои мысли от негатива, помните, все это может вернуться к вам сторицей.

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12 января 2022 – среда – 11 лунный день – Луна в знаке Телец. 11 лунные сутки – это вершина лунного цикла. Этот день дарит бодрость и энергию, заряжает на новые свершения. Смелые, динамичные, инициативные люди смогут достичь максимальных результатов и воплотить в жизнь желаемое. В этот день Луна дарит каждому возможность изменить свою жизнь. Комбинация небесного светила с созвездием Тельца предоставляет возможность укрепить свое финансовое положение. В этот день не стоит брать и давать в долг, а также проверить краны на исправность, из них "вытекает" ваше материальное благополучие.

Неблагоприятные лунные дни в январе 2022

В лунном цикле есть дни, которые с большей силой влияют на эмоциональное состояние людей. Повышается риск совершить опрометчивые поступки, снижается внимание и возрастает вероятность попасть в неприятные ситуации. В январе предельно осторожными в словах и действиях нужно быть 18, 20, 26 и 27 числа.

18 января полнолуние в знаке Льва – в этот день лучше не проявлять инициативу и снизить активность к минимуму. Избегайте общения с малознакомыми людьми, возрастает риск обмана и манипуляций. Перепады настроения затрудняют общение с окружающими, лучше всего провести этот день наедине со своими чувствами и мыслями и расставить их по полочкам.

20 января 2022 – четверг – 19 лунный день – Луна в Деве. В этот день очень легко поддаться меланхоличным и депрессивным мыслям. Новые начинания обречены на провал, а принимая важнее решения, нужно быть готовыми, что ситуация выйдет из-под контроля. Обучение и саморазвитие пойдут на пользу.

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26 января 2022 – среда – 25 лунный день – Луна в Скорпионе. Такое положение небесного светила можно назвать взрывоопасным. Люди склонны совершать необдуманные поступки и рубить с плеча. Контролировать эмоции становиться сложно и конфликты могут возникать от любого неосторожного слова. Стоит держаться подальше от рискованных авантюр – они могут быть опасны.

27 января 2022 – четверг – 26 лунный день – Луна в Стрельце. В этот день на поверхность выходят все те человеческие качества, которые мы тщательно пытаемся скрывать - гордыня, тщеславие, зависть и высокомерие. Опасный день – повышается вероятность краж, преступлений и аварий. Не стоит поддаваться соблазнам, ими вселенная испытывает нас на прочность.

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