Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

Солнцезащитный крем может быть полезен не только для защиты кожи от ультрафиолета, но и при уборке. В том числе он поможет снять липкую наклейку с пластика.
Если у вас дома еще с лета завалялся тюбик солнцезащитного крема, не спешите его выбрасывать. В течение следующего летнего сезона вы вряд ли сможете его использовать, но он может пригодиться для других нужд. Например, с его помощью можно снять липкую наклейку с посуды, пластика, стекла.
Как можно использовать солнцезащитный крем при уборке, рассказали блогеры в соцсети TikTok. Ролики с полезными советами были опубликованы в TikTok-аккаунте lifehacksa.
Как использовать солнцезащитный крем при уборке
Как снять липкую наклейку с пластика? Ответ прост - используйте солнцезащитный крем.
Крем от солнца поможет легко снять липкие наклейки с новых товаров, отодрать намертво приклеенный к подарку ценник, а еще - очистить разные поверхности от надписей фломастерами и маркерами.
Как это работает? Дело в том, что в составе таких кремов обычно есть масла, с помощью которых можно бороться с наклейками или другими надоедливыми этикетками.
На видео в Tik Tok женщина показала, что просто наносит солнцезащитный крем поверх этикетки со штрих-кодом. После этого этикетку можно легко снять, а остатки крема и липкого клея очистить.
Кроме того, крем с УФ-фильтром хорошо справляется с перманентным маркером. Блогер показала, как легко отмыла изголовье кровати ребенка с помощью этого средства.
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