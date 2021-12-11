Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

Снять липкие наклейки с предметов поможет крем от солнца / Фото pixabay.com

Если у вас дома еще с лета завалялся тюбик солнцезащитного крема, не спешите его выбрасывать. В течение следующего летнего сезона вы вряд ли сможете его использовать, но он может пригодиться для других нужд. Например, с его помощью можно снять липкую наклейку с посуды, пластика, стекла.

Как можно использовать солнцезащитный крем при уборке, рассказали блогеры в соцсети TikTok. Ролики с полезными советами были опубликованы в TikTok-аккаунте lifehacksa.

Как использовать солнцезащитный крем при уборке

Как снять липкую наклейку с пластика? Ответ прост - используйте солнцезащитный крем.

Крем от солнца поможет легко снять липкие наклейки с новых товаров, отодрать намертво приклеенный к подарку ценник, а еще - очистить разные поверхности от надписей фломастерами и маркерами.

Как это работает? Дело в том, что в составе таких кремов обычно есть масла, с помощью которых можно бороться с наклейками или другими надоедливыми этикетками.

Реклама

На видео в Tik Tok женщина показала, что просто наносит солнцезащитный крем поверх этикетки со штрих-кодом. После этого этикетку можно легко снять, а остатки крема и липкого клея очистить.

скриншот Tik Tok видео

скриншот Tik Tok видео

Кроме того, крем с УФ-фильтром хорошо справляется с перманентным маркером. Блогер показала, как легко отмыла изголовье кровати ребенка с помощью этого средства.

Вам также может быть интересно: