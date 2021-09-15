Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
После похудения кожа может потерять свою упругость и не выглядеть так, как вы мечтали. Чаще всего это связано с очень быстрой потерей веса, голоданием или сильным ограничением в еде. Особенно это касается тех, кто похудел на 10 – 15 – 20 и больше килограммов.
Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала украинский нутрициолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко на своей страничке в Инстаграм.
Как привести в порядок кожу
По словам нутрициолога, работу над телом лучше начать еще в процессе похудения. Если делать все комплексно, результат будет в разы лучше.
Существует 2 вида процедур:
- домашние;
- салонные.
К домашним процедурам, которые вы можете делать самостоятельно, относятся:
- контрастный душ;
- самомассаж;
- скрабирование;
- обертывание;
- массаж сухой щеткой;
- увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.
Салонные процедуры:
- Аппаратный массаж;
- душ Шарко;
- ручной массаж;
- обертывание;
- криосауны.
Ольга Усенко также уточнила, что состояние кожи зависит от рациона. Поэтому питание – первое, с чего следует начать. Только потом стоит подключать остальные методы. Комплексный подход позволит скорее увидеть результат.
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