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Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

15 сентября 2021, 01:50

Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

глаза, кожа, крем
Как восстановить тонус кожи после сильного похудения / Фото kp.ru

После похудения кожа может потерять свою упругость и не выглядеть так, как вы мечтали. Чаще всего это связано с очень быстрой потерей веса, голоданием или сильным ограничением в еде. Особенно это касается тех, кто похудел на 10 – 15 – 20 и больше килограммов.

Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала украинский нутрициолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко на своей страничке в Инстаграм.

Как привести в порядок кожу

По словам нутрициолога, работу над телом лучше начать еще в процессе похудения. Если делать все комплексно, результат будет в разы лучше.

Существует 2 вида процедур:

  • домашние;
  • салонные.

К домашним процедурам, которые вы можете делать самостоятельно, относятся:

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  • контрастный душ;
  • самомассаж;
  • скрабирование;
  • обертывание;
  • массаж сухой щеткой;
  • увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.

Салонные процедуры:

  • Аппаратный массаж;
  • душ Шарко;
  • ручной массаж;
  • обертывание;
  • криосауны.

Ольга Усенко также уточнила, что состояние кожи зависит от рациона. Поэтому питание – первое, с чего следует начать. Только потом стоит подключать остальные методы. Комплексный подход позволит скорее увидеть результат.

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Комплексный подход поможет привести кожу в порядок / i.ytimg.com

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диета кожа похудение Ольга Усенко
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