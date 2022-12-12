Запретить нельзя разрешить: почему собаки едят траву

Существует несколько теорий того, почему собаки едят траву. Мы разбирались, опасно ли это для животного.

Почему собаки едят траву / pixabay.com

Владельцы собак часто замечали, что их любимец "щипает" траву, хоть и является любителем мяса.

Существует несколько теорий того, почему животные едят траву:

желание избавиться от неусвоившейся пищи;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

потребность разнообразить свой рацион.

Разберемся подробнее

Проблемы с желудком или кишечником возникают у собаки в том случае, если она съела что-то протухшее, слишком острое или сладкое. В такой ситуации псу понадобится вывести токсины из организма – для этого он будет есть траву, вызывая отрыжку.

Собака их почти не жует, а проглатывает целиком – в результате, стенки слизистой оболочки желудка и кишечника раздражаются и начинают сокращаться. Растительность вызывает отток излишней желчи и смешивается с непереваренной пищей, формируя ком, который питомец и отрыгивает.

При этом трава является жесткой клетчаткой, и если она все же усваивается, то в непереваренном состоянии следует по всей длине кишечника. Это стимулирует его перистальтику, и позволяет псу избавиться от запоров и застоя в желудке.

Собаки любят жевать траву не для очистки желудка, а просто ради вкусовых ощущений. Это генетическая память из древности, когда рацион животных не был так сбалансирован, как в наши дни.

Опасно ли собаке есть траву?

В сельской местности или в дикой природе поедание травы не представляет опасности для собаки. В городе контакты пса с растительностью лучше исключить из-за большого количества тяжелых металлов, токсинов и других вредных веществ, которые попадают в воздух и затем оседают на растениях.

Кроме того, съев траву, на которую попали биологические следы других животных, ваш питомец может подхватить любую инфекцию или яйца гельминтов.

Избежать заражения поможет обязательная вакцинация, однако лучше не допускать постоянного контакта пса с городской растительностью. Если же ваш питомец все же съел траву на улице, не спешите сразу идти домой, чтобы он не испортил неожиданной рвотой ваш пол или ковер.

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