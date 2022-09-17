УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

17 сентября 2022, 15:50

Эксперты по домашним животным давно советуют владельцам домашних животных не спать со своими собаками.

Собака
Почему собак нельзя пускать на постель / pixabay.com

Многие любят пригреть возле себя собаку, но спать в одной постели с любимым питомцем нежелательно, а бывает и очень опасно.

Согласно исследованию Mayo Clinic Proceedings, если вы делите свою спальню со своим любимцем, пока он не находится под одеялом, это действительно может улучшить ваш сон, но не все так однозначно.

Почему нельзя спать с собакой?

Эксперты по домашним животным давно советуют владельцам домашних животных не спать со своими собаками по крайней мере по двум основным причинам: это будет способствовать плохому поведению животного и может привести к серьезным заболеваниям у людей.

Сайт BarkPost предупреждает, что питомец, спящий между партнерами, может нарушить особую близость, укрепляющую брак и отношения. Кроме того, некоторые собаки проявляют ревность и начинают "защищать" одного партнера от другого. Как только ваша вторая половина или собака начали проявлять признаки ревности — самое время лишить питомца его спальных привилегий.

  • Собака может стать агрессивной. Некоторые собаки начинают воспринимать постель как собственную территорию и проявлять признаки охраны ресурсов или отстаивания статуса, переставая подчиняться хозяину. Если это случилось, нельзя позволять собаке возвращаться в постель и отучить ее там находиться, пока она не начнет справляться с собственной агрессией.
  • Собачьи слюни. Не секрет, что некоторые собаки пускают слюни, а их владельцы просыпаются на мокрых простынях и подушках. Если это ваш случай, возможно, лучше будет питомцу устроиться рядом с вашей постелью, а не в ней. К тому же собаки, имеющие неограниченный доступ к постели хозяина, любят вздремнуть на ней и в его отсутствие. Возможно, в этом нет ничего страшного, но только до тех пор, пока однажды после дождя вы не обнаружите следы мокрых лап на постельном белье.
  • Нагревание постели. В холодные зимние месяцы, возможно, служит преимуществом то, что собаки отдают тепло, когда спят, повышая температуру вашей постели (особенно крупные породы). Если вы не любите спать в жаркой постели, то совместный сон с питомцем не для вас.
  • Сон на высоте. Как правило, если собаке трудно забраться в кровать и выбраться из нее самостоятельно, то приглашать ее в постель не стоит. Для мелких собак, которым приходится спрыгивать, лучше поставить возле кровати подставку. Если вам приходится сажать собаку в постель самостоятельно, лучше совсем этого не делать, ведь при спрыгивании с постели она может травмироваться.

Могут ли дети спать в одной постели с домашними животными?

Как и взрослые хозяева домашних животных, так и маленькие дети часто хотят спать с домашней собакой или кошкой. Конечно, все случаи разные, но, как правило, неразумно оставлять ребенка в возрасте 6 лет или младше спать наедине с домашним животным.

"Прежде чем ребенок должен спать наедине с домашним животным, я считаю, что он должен показать, что он может справиться с такой ответственностью", — говорит доктор Кэрол Осборн, ветеринар, практикующий в Ветеринарном центре и клинике для домашних животных Чагрин-Фолс в Огайо.

Собаки могут терпеть некоторые детские проказы, но становятся напуганными и в конечном итоге выбиваются из игры. Подождите, пока ребенок не станет зрелым с домашним животным, прежде чем разрешать им спать вместе.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
собаки сон
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:50

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

15:49

"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи УкраинеВидео

15:44

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

15:31

Вера Брежнева окончательно порвала все связи с Россией

14:58

Заряд бодрости и энергии для организма: когда полезнее всего пить кофе

Реклама
14:48

В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

14:47

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительствоВидео

14:46

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человекВидео

14:38

Еще одна украинская певица встала на сторону России

14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИВидео

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

Реклама
10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

Реклама
00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять