Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

Почему собак нельзя пускать на постель / pixabay.com

Многие любят пригреть возле себя собаку, но спать в одной постели с любимым питомцем нежелательно, а бывает и очень опасно.

Согласно исследованию Mayo Clinic Proceedings, если вы делите свою спальню со своим любимцем, пока он не находится под одеялом, это действительно может улучшить ваш сон, но не все так однозначно.

Почему нельзя спать с собакой?

Эксперты по домашним животным давно советуют владельцам домашних животных не спать со своими собаками по крайней мере по двум основным причинам: это будет способствовать плохому поведению животного и может привести к серьезным заболеваниям у людей.

Сайт BarkPost предупреждает, что питомец, спящий между партнерами, может нарушить особую близость, укрепляющую брак и отношения. Кроме того, некоторые собаки проявляют ревность и начинают "защищать" одного партнера от другого. Как только ваша вторая половина или собака начали проявлять признаки ревности — самое время лишить питомца его спальных привилегий.

Собака может стать агрессивной. Некоторые собаки начинают воспринимать постель как собственную территорию и проявлять признаки охраны ресурсов или отстаивания статуса, переставая подчиняться хозяину. Если это случилось, нельзя позволять собаке возвращаться в постель и отучить ее там находиться, пока она не начнет справляться с собственной агрессией.

Некоторые собаки начинают воспринимать постель как собственную территорию и проявлять признаки охраны ресурсов или отстаивания статуса, переставая подчиняться хозяину. Если это случилось, нельзя позволять собаке возвращаться в постель и отучить ее там находиться, пока она не начнет справляться с собственной агрессией. Собачьи слюни. Не секрет, что некоторые собаки пускают слюни, а их владельцы просыпаются на мокрых простынях и подушках. Если это ваш случай, возможно, лучше будет питомцу устроиться рядом с вашей постелью, а не в ней. К тому же собаки, имеющие неограниченный доступ к постели хозяина, любят вздремнуть на ней и в его отсутствие. Возможно, в этом нет ничего страшного, но только до тех пор, пока однажды после дождя вы не обнаружите следы мокрых лап на постельном белье.

Не секрет, что некоторые собаки пускают слюни, а их владельцы просыпаются на мокрых простынях и подушках. Если это ваш случай, возможно, лучше будет питомцу устроиться рядом с вашей постелью, а не в ней. К тому же собаки, имеющие неограниченный доступ к постели хозяина, любят вздремнуть на ней и в его отсутствие. Возможно, в этом нет ничего страшного, но только до тех пор, пока однажды после дождя вы не обнаружите следы мокрых лап на постельном белье. Нагревание постели. В холодные зимние месяцы, возможно, служит преимуществом то, что собаки отдают тепло, когда спят, повышая температуру вашей постели (особенно крупные породы). Если вы не любите спать в жаркой постели, то совместный сон с питомцем не для вас.

В холодные зимние месяцы, возможно, служит преимуществом то, что собаки отдают тепло, когда спят, повышая температуру вашей постели (особенно крупные породы). Если вы не любите спать в жаркой постели, то совместный сон с питомцем не для вас. Сон на высоте. Как правило, если собаке трудно забраться в кровать и выбраться из нее самостоятельно, то приглашать ее в постель не стоит. Для мелких собак, которым приходится спрыгивать, лучше поставить возле кровати подставку. Если вам приходится сажать собаку в постель самостоятельно, лучше совсем этого не делать, ведь при спрыгивании с постели она может травмироваться.

Могут ли дети спать в одной постели с домашними животными?

Как и взрослые хозяева домашних животных, так и маленькие дети часто хотят спать с домашней собакой или кошкой. Конечно, все случаи разные, но, как правило, неразумно оставлять ребенка в возрасте 6 лет или младше спать наедине с домашним животным.

"Прежде чем ребенок должен спать наедине с домашним животным, я считаю, что он должен показать, что он может справиться с такой ответственностью", — говорит доктор Кэрол Осборн, ветеринар, практикующий в Ветеринарном центре и клинике для домашних животных Чагрин-Фолс в Огайо.

Собаки могут терпеть некоторые детские проказы, но становятся напуганными и в конечном итоге выбиваются из игры. Подождите, пока ребенок не станет зрелым с домашним животным, прежде чем разрешать им спать вместе.

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