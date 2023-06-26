Как очистить вещи из секонд-хенда и убрать вонь: 3 лучших лайфхака

Есть несколько лайфхаков, которые помогают избавиться от запаха из секонд-хенда.

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Как очистить вещи из секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие время от времени заходят в секонд-хенд. Там действительно можно найти качественную одежду и даже новую. В секондах может посчастливиться откопать даже брендовые вещи. Однако есть одна проблема - избавиться от неприятного запаха секонд-хенда иногда очень сложно.

Что за запах у вещей из секонд-хенда

Вещи, которые попадают в секонд-хенд, проходят специальную санитарную обработку. Их обрабатывают формалином и паром. Именно это и добавляет им неприятный запах.

Многие люди не хотяд заходить в секонд-хенды именно из-за этого запаха.

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Как очистить вещи из секонд-хенда

Сперва нужно замочить вещи в нашатырном спирте. На 5 л теплой воды будет достаточно одной столовой ложки 10% нашатырного спирта. Вещи из натуральной ткани нужно замачивать час, из синтетической - 6 часов. После этого вещи нужно развесить на свежем воздухе и просушить 2-3 часа. Дальше нужно постирать их в стиральной машине.

Добавить нужно сразу 2 дозы порошка. Не лишним будет и антисептическое средство. Стирать вещи нужно при максимальной температуре, которая доступна для этой ткани. После этого нужно включить дополнительно полоскание. В стиральную машинку также можно добавить двойную дозу кондиционера для одежды или несколько капель эфирного масла, чтобы добавить более приятный запах.

После стирки вещи стоит просушить на солнце 2-3 дня.

Еще одним отличным вариантом является ароматизированная морская соль. Если у вас около 5 кг одежды, то нужно будет добавить 1 кг соли. В таком растворе вещи нужно замачивать часа 2, после чего постирать в стиральной машине. Лучше использовать соль без красителей, чтобы она не повлияла на цвет ткани.

Стоит отметить соль также позволяет снять чужую энергетику из вещей из секонд-хенда.

Еще можно приготовить раствор из средств, которые есть на кухне. На 10 л воды вам понадобится 100 мл уксуса, 100 г соли, 50 г соды. Вещи нужно замачивать около 8 часов. После этого их нужно хорошо выжать и перестирать.

Ткани из вискозы и хлопка нужно после стирки и сушки выгладить утюгом при максимально допустимой температуре с сильным паром.

Изделия из кожи, натурального или искусственного меха нужно отправить на мороз на 2-3 дня. После этого их нужно положить в герметичный мешок, в который можно подложить ткань, пропитанную эфирным маслом.

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