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Навредите сами себе: эти вещи категорически нельзя покупать в секонд-хенде

13 марта 2023, 02:25
В секонд-хенде продаются некоторые вещи, которые могут принести в дом плохую энергетику или являются вредными в плане личной гигиены.
секонд-хенд
Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде / Коллаж фото из открытых источников

В наше время многие люди любят секонд-хенд. И тут дело не всегда заключается в достатке человека. Конечно, есть те, кто просто не может себе позволить купить новые вещи из магазина. Однако в нашем мире не так мало тех, кому просто нравится выискивать интересные вещи в магазинах секонд-хендов.

Там можно найти не только вещи хорошего качества, но даже брендовые. Наверняка такие любители секондов не раз удивлялись из-за того, как им везет найти что-то стоящие.

Однако оказывается, далеко не все вещи из секонд-хенда можно покупать. Есть некоторые из них, которые могут даже навредить или просто окажутся бесполезными.

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Ниже мы опишем почему те или иные вещи лучше не покупать в секонде.

Головные уборы и шлемы

Поношенные шляпы, кепки, шапки или другие головные уборы чистыми не назовешь. Это те вещи, которые у каждого человека должны быть индивидуальными. Несмотря на то, что вещи в секонд-хенде проходят обработку, на них могут остаться следы эпителия или кожный жир бывшего владельца.

Что касается шлемов, то тут дело даже не в чистоте, а в защите. Если шлем уже использовался, то он не сможет обезопасить вас от получения травм так, как это сделает совершенно новый шлем. У них ведь есть определенный срок использования и требования к состоянию. На таких вещах лучше не экономить, ведь это может стоить вам жизни или здоровья.

Нижнее белье, носки, колготки и чулки

Даже если вы нашли, как вам кажется, идеально нижнее белье, на котором нет дырок, пятен или других признаков носки, отговорите себя от такой покупки. Белье - невероятно интимные вещи. Такие вещи должны быть исключительно вашими личными. Их не стоит приобретать в стоковых магазинах.

Даже новое белье из магазинов стоит перестирать перед тем, как вы будете его носить. Все дело в том, что до вас его мог кто-то мерить и там могли остаться различного рода пятна, возможно, даже незаметные.

Что касается носков, колготок и чулков, то тут немалую роль также играет личная гигиена. Но еще такие товары быстро изнашиваются и теряют свой первоначальный вид. Вы рискуете потратить больше денег на покупку ношеных носков, чем полностью новых.

Часы, зеркала, украшения и куклы

С такими товарами шутки плохи, считают эзотерики. Считается, что зеркала способны впитывать в себя всю негативную энергетику и стать так называемым порталом между реальным миром и потусторонним. Часы хранят память о своих предыдущих владельцах и их энергетику.

Эзотерики верят, что украшения и драгоценности также могут притягивать к себе негатив, что плохо скажется на новом владельце. А вот куклы нередко могут использоваться для наведения порч.

Верхняя одежда

Как вы уже поняла, все вещи в секонд-хенде проходят термическую обработку и стирку. Такие вещи могут сразу испортиться после такого "ухода".

В "дутых" вещах и пуховиках могут образоваться комки из наполнителя. Это приведет к тому, что пальто не будет согревать так, как делало это раньше. В нем может даже появится проблема с продуванием ветра в некоторых местах. Кроме того "дутые" пальто впитывают в себя неприятный запах секонда, от которого очень трудно избавиться.

Шерстяные вещи

Во время термообработки сотрудники секонд-хенда вовсе не обращают внимание на то, при каких температурах и оборотах нужно стирать те или иные вещи. Во время неправильной обработки ткань будет портиться. Без особого ухода шерстяная одежда потеряет свой вид и согревающую функцию.

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