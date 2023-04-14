Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

Корица известна как сладкая пряность. Но существуют и нетрадиционные способы использования этой ароматной специи.

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Где можно использовать молотую корицу / ua.depositphotos.com

Корица - ароматная пряность, которую хозяйки чаще всего добавляют в сладкую выпечку, но есть еще множество способов применения этой специи. Она поможет оживить комнатные цветы и избавиться от вредителей. Также ее можно использовать в косметологии и при похудении.

В какие блюда добавляют корицу

Все знают, что корица дает неповторимый аромат булочкам и пирогу с яблоками. Если добавить ее в кофе, то любимый напиток станет еще вкуснее, но также пряность можно добавлять и в овощные и мясные блюда.

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Например, помидоры очень хорошо сочетаются с корицей. Если вы хотите приготовить ароматные макароны, то приготовьте соус из тушеных помидоров с чесноком, сахаром, солью, острым красным перцем и корицей.

Корицу можно добавить в плов, суп харчо и кисло-сладкий соус для свинины. Курица или говядина, замаринованные в корице будут иметь пикантный вкус. Также щепотку пряности можно добавить в тушеные баклажаны или фасолевый суп.

Корица в косметологии

Куда еще можно добавить корицу? Попробуйте приготовить на основе этой пряности домашние маски и скрабы. Чтобы почистить поры на лице и теле, подойдет скраб из корицы, оливкового масла и густого меда.

Маска с корицей способна снять воспаление, кожа после ее применения будет просто сиять. Дело в том, что сочетание таких ингредиентов, как корица, мед и мускатный орех позволяет притормозить рост бактерий, которые являются главными возбудителями угревой сыпи.

Как использовать корицу вместо краски для волос

Корицу используют для осветления волос в домашних условиях. Кардинального изменения цвета не будет, но на несколько тонов при неоднократном применении такой маски посветлеть все же можно.

Чтобы приготовить маску для волос с корицей, смешайте по 3 столовые ложки меда и молотой корицы. Добавьте немного бальзама, размешайте и распределите маску по длине волос. Накройте голову полиэтиленом и оставьте на час. После этого смойте маску шампунем.

К слову, говорят, что после такой маски волосы будут расти быстрее и гуще. Дело в том, что пряность стимулирует кровообращение, содержит витамины A, C, B1 и минералы, что благотворно влияет на состояние волос.

Корица может заменить освежитель для полости рта. Просто пожуйте палочку корицы или заварите чайную ложку порошка стаканом кипятка и прополощите рот остывшим отваром.

Корица для похудения

Многие применяют ароматную пряность для снижения веса. Естественно, это не панацея. Корица не избавит вас от лишних килограммов, если вы неправильно питаетесь и ведете очень малоподвижный образ жизни. Но при регулярном употреблении в пищу корица ускорит обмен веществ, нормализует пищеварение и состав микрофлоры кишечника, избавит от вздутия, излишнего газообразования.

Для похудения корицу употребляют с медом. В стакане воды сначала растворяется 1 чайная ложка специи, а затем добавляется 1 чайная ложка меда. Этот напиток нужно принимать натощак по утрам, за полчаса до завтрака.

Если вы очень любите сладости, то корица поможет побороть тягу съесть лишнюю конфету или пирожное. Пряность способна регулировать уровень глюкозы в крови. Попробуйте вместо сахара добавить щепотку корицы в кашу или утреннюю чашку кофе.

Корица против муравьев и моли

Молотая корица - безопасный и экологичный метод борьбы с муравьями. Чтобы достичь наилучшего результата, обработайте кухонные поверхности раствором из уксуса и воды, смешанными в равных пропорциях (1:1). Затем равномерно рассыпьте молотую корицу в местах скопления муравьев и по их маршрутам, особенно внимательно обрабатывая трещины и щели. Через день повторите процедуру, чтобы улучшить эффективность борьбы с муравьями.

Корицу можно использовать, чтобы отпугивать моль. Для этого положите в небольшой мешочек из дышащей ткани смесь корицы, гвоздики и душистого перца и подвесьте его в шкафу.

С помощью молотой корицы можно замаскировать царапины на мебели. Просто насыпьте немного порошка на места, где на дереве заметны царапины, и аккуратно вотрите его с помощью тряпки или пальцами.

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