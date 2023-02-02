Загадываем желания в полнолуние правильно: как мгновенно привлечь успех, деньги и любовь

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Как зарядить кошелек в полную Луну / ua.depositphotos.com

Близится полнолуние – этот день будет необычным для жителей нашей планеты и для светила. Луна во время февральского полнолуния будет находиться на максимальном расстоянии от Земли, но это не дает повода для расслабления. Ее влияние не станет меньше. Грядущая дата называется "Снежное полнолуние" и тому есть необычные причины.

Полнолуние в феврале 2023: почему оно снежное

Дата открывает множество новых возможностей перед украинцами, но не стоит расслабляться. На день полнолуния накладываются определенные запреты. Полной Луна станет 5 февраля. В 20:28 по киевскому времени она взойдет. Светило будет в знаке Льва. Влияние спутника Земли будет ощущаться в течение 3 дней – 4, 5 и 6 февраля.

Почему полнолуние снежное? Причина кроется в сильных снегопадах, которые в течение февраля идут в Северной Америке. Местные индейские племена назвали день полной Луны в феврале снежным. Также этот день называли еще "голодная Луна" из-за трудностей с охотой по глубокому снегу.

Помимо того, этот день будет особенным еще и потому, что это будет последнее в 2023 году микролуние. То есть 5 февраля станет последним днем в 2023 году, когда Луна максимально отдалится от нашей планеты. Однако это не изменит ее влияния на жизненные процессы на планете и в жизни людей. День Полнолуния пройдет относительно спокойно, но лучше отложить важные дела на следующие дни.

Снежное полнолуние: что можно делать, а что запрещено

В период с 4 по 6 февраля – особые дни, нужно знать, что можно делать в полнолуние, а какие дела лучше отложить на потом.

Итак, во время полнолуния можно выполнять следующие задачи:

заниматься текущими делами и задачами, обсуждать проблемные вопросы, но не начинать их решение;

загадывать желания;

оказывать помощь людям и животным, чтобы привлечь удачу;

больше времени проводить дома за домашними делами, что позволит создать уют и привлечь удачу в отношения;

заниматься здоровьем.

В дни полнолуния можно и нужно следить за здоровьем, давая себе посильные физические нагрузки. Это поможет сконцентрироваться и направить энергию в нужном направлении.

Список дел, которые оказались под запретом во время полнолуния не такой большой, но все же стоит знать точно, что нельзя делать в полнолуние:

нельзя ругаться и ссориться, участвовать в конфликтах, лучше поговорить и найти компромисс;

в эти дни нельзя мстить и совершать плохие поступки;

нужно отказаться от шумных праздников и застолий, от азартных игр;

путешествия и поездки лучше отложить в дальний ящик;

все лечебные процедуры – операции, посещения врача лучше отложить;

также стоит отложить поход в салон красоты и пересаживать растения.

Рекомендуется реально оценивать ситуацию и не давать себе ложных надежд. Также важно в этот день желаемое не принять за действительное. Иначе позже можно пострадать от собственной ошибки.

Загадываем желания: что надо делать и говорить при полной Луне

В полнолуние 5 февраля 2023 нельзя загадывать сразу много желаний, так как на каждое из них придется потратить много энергии. Лучше всего уделить внимание самым заветным. Каждое желание должно нести в себе положительную энергетику,

Чтобы желания сбылись понадобиться много положительных эмоций и энергии. В первую очередь их нужно записать на бумаге. После этого можно переходить к их реализации – закрыв глаза нужно представить весь спектр эмоций, связанных с реализацией мечты. Чем ярче будут эмоции и чувства, тем больше вероятность, что мечта реализуется в ближайшее время. Также важно наполнить энергией каждое желание. Когда все сделано листок с желаниями нужно сжечь. Стоит отметить, что на листке можно написать имя человека, с которым хочется связать свою жизнь, поэтому этот способ подойдет для привлечения любви.

Особое внимание нужно уделить финансовым вопросам и знать, как зарядить кошелек на полную Луну. Для этого в сам кошелек нужно положить крупную купюру. Новый и более технологичный способ – положить в кошелек на ночь телефон, который заранее подсоединяется к зарядному устройству. Утром нужно поблагодарить Вселенную за помощь и поддержку.